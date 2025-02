Santo André perde do XV de Piracicaba e entra na zona de rebaixamento da A2

O Santo André foi derrotado neste domingo (2) pelo XV de Piracicaba pelo placar de 1 a 0, Estádio Barão da Serra Negra. Em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A2, Osman marcou o gol que deu a vitória para sua equipe.

O resultado foi excelente para os donos da casa, que dispararam na liderança da competição com 16 pontos, quatro a mais que o segundo colocado Oeste. Já o Ramalhão viu sua situação piorar ainda mais: o clube está em 15º, na vice-lanterna, com apenas quatro pontos conquistados.

O gol da vitória do XV foi marcado apenas no segundo tempo, aos 12 minutos, quando Marlon serviu Osman, que bateu firme e balançou as redes. Apesar do resultado magro, o jogo foi bastante intenso para ambas as equipes.

O XV de Piracicaba enfrenta o Juventus nesta quarta-feira (5), às 20h, novamente em casa, enquanto o Santo André joga às 15h, no mesmo dia, contra o Rio Claro, no Bruno José Daniel.