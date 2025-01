Santo André perde do Taubaté em casa e segue sem vencer na A2

Na tarde desta quarta-feira, 22 de março, o Taubaté alcançou sua primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A2 ao derrotar o Santo André por 1 a 0. O confronto ocorreu no estádio Bruno José Daniel e foi válido pela terceira rodada do torneio.

O único gol da partida foi anotado aos 12 minutos do primeiro tempo. Após recuperar a posse de bola na saída do Santo André, o Taubaté iniciou um rápido contra-ataque. Miguel, recebendo a bola na lateral esquerda da área, superou a marcação adversária e disparou um potente chute cruzado, garantindo a vantagem no placar.

A atuação do goleiro Samuel Pires também merece destaque, uma vez que ele realizou defesas cruciais que ajudaram a manter a vitória para o Burro da Central.

Com este resultado, o Taubaté deixa a última posição na tabela e avança para o 12º lugar, totalizando três pontos após três jogos. Em contrapartida, o Santo André permanece sem vitórias na competição e ocupa a 15ª posição, com apenas um ponto, dentro da zona de rebaixamento.

No próximo sábado, 25 de março, o Taubaté enfrentará o Votuporanguense em casa, no Estádio Joaquinzão, às 15h. Já o Santo André tem um compromisso marcado para domingo, 26 de março, onde se encontrará com a Portuguesa Santista às 10h, no Estádio Ulrico Mursa.