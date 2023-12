Santo André participa de pesquisa do Estado sobre percepção do turismo na cidade

Como a população avalia o turismo em suas cidades e no Estado? Essa é a questão que a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) quer responder com a “Pesquisa de Percepção do Turismo“, que está sendo realizada novamente neste ano, com a participação da população dos quase 400 municípios paulistas, entre eles Santo André.

Para isso, a Setur-SP desenvolveu um questionário de múltipla escolha que deve ser respondido pelos moradores das cidades até o dia 4 de fevereiro, por meio do link https://bit.ly/percepcao2024

O resultado desta pesquisa online, que está em sua quarta edição, irá dar uma visão mais precisa sobre qual é a percepção regional do turismo e também fornecer subsídios para o futuro desenho de ações sustentáveis, programas e iniciativas, tanto da Setur-SP, quanto das secretarias municipais. As cidades que conseguirem uma amostra a partir de 200 respostas poderão visualizar seus resultados individualizados.

A primeira edição da pesquisa foi feita no final de 2020 e início de 2021 com missão de ser realizada anualmente para manter um crescimento sustentável do turismo, alinhado aos valores da população.