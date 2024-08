Santo André oferece cursos, plantões e mutirões para editais da Política Nacional Aldir Blanc

Para dar suporte aos proponentes interessados em submeter propostas culturais nos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), a Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Cultura, promoverá, a partir desta sexta-feira (16), uma série de ações com ciclo de encontros, mutirões de inscrição, plantões tira-dúvidas e cursos. Todas as atividades são gratuitas. O calendário completo está disponível no hotsite https://bit.ly/PNAB-SA2024. Os editais estão abertos até 2 de setembro e somam R$ 4,6 milhões.

A programação começa com os plantões tira-dúvidas online, com objetivo de auxiliar proponentes que estejam com dificuldade de fazer a sua inscrição ou com dúvidas sobre os editais. O primeiro atendimento será realizado nesta sexta (16), com plantão também nos dias 19, 26 e 30 de agosto, sempre às 19h, na sala virtual https://meet.jit.si/pnabsecultsa. Haverá ainda atendimento presencial no dia 21 de agosto, às 19h, no Auditório Heleny Guariba (Saguão do Teatro Municipal | Praça IV Centenário – Centro).

Dois cursos estão com inscrições abertas. ‘Desenvolvimento de Projetos Culturais’, orientado por Bruno Cucio, abordará a elaboração de projetos individuais ou coletivos de todas as linguagens artísticas contempladas em editais. O ‘Módulo I – Intensivo’ tem inscrições até 18 de agosto em https://bit.ly/CursoProjetosCulturais. As aulas serão ministradas nos dias 20, 22, 27 e 29 de agosto, das 20h às 22h. no formato online. São 50 vagas, por ordem de inscrição.

O ‘Módulo II – Conteúdos e Consultoria’ terá inscrições de 26 de agosto a 1º de setembro em https://bit.ly/CursoProjetosCulturaisII. As aulas serão realizadas às quintas-feiras, de 4 de setembro a 28 de novembro, das 19h30 às 21h30. Esta etapa será dividida em três fases: 1 – ‘Contexto histórico e panorama dos editais no Brasil’, 2 – ‘Apresentação de editais e projetos de todas as linguagens artísticas e culturais’ e 3 – ‘Consultoria presencial e online dos projetos individuais ou coletivos’. São oferecidas 20 vagas.

Em parceria com o Sebrae, há o curso ‘Faça seu Projeto Cultural: Elaboração, Gestão e Prestação de Contas’. As inscrições estão abertas até 30 de agosto em https://bit.ly/CursoProjetoCulturalSEBRAE. As aulas serão ministradas de 9 a 13 de setembro, das 18h30 às 21h30, no formato online. Os cursos são voltados para qualificar produtores culturais para todo o processo da Política Nacional Aldir Blanc, que se estenderá por alguns anos.

Outras atividades – O Ciclo de Encontros PNAB consiste em reuniões presenciais com a finalidade de explicar os editais lançados na cidade. Dia 21 de agosto, às 14h, o encontro será realizado no Cras Recreio da Borda do Campo (Rua Arara Azul, 1.705). No dia 28 de agosto, às 19h, é a vez do CEU Ana Maria (Praça Venâncio Neto, s/nº).

As Reuniões Setoriais serão realizadas de forma online. A Setorial Cultura Urbana, voltada para grupos e coletivos ligados a música, artes plásticas, audiovisual, grafite, entre outros, será dia 22 de agosto, às 19h. Para o segmento Cultura Popular (Capoeira, Povos de Terreiros, Maracatus, Folias, entre outros), o encontro está marcado para dia 27 de agosto, também às 19h. Ambas utilizarão a sala virtual: https://meet.jit.si/pnabsecultsa.

Para proponentes com dificuldade de acesso à internet, haverá Mutirões de Inscrição no dia 20 de agosto, das 10h às 12h e 14h às 16h, na Biblioteca Cecília Meireles (Praça Waldemar Soares, s/nº – Parque das Nações), e no dia 28 de agosto, das 10h às 13h, na Vila de Paranapiacaba (Secretaria de Meio Ambiente | Av. Antônio Francisco de Paula Souza – Parte Baixa).

Griôs – Um esquema especial foi montado para auxiliar a inscrição de Mestres e Mestras das Culturas Populares e Tradições Orais’ (griôs). As Bibliotecas Jardim Santo Alberto, Cata Preta e Vila Floresta prestarão este atendimento a partir de 20 de agosto. É necessário realizar agendamento pelos telefones (11) 4433-0760 e (11) 4433-0768 ou pelo e-mail [email protected]. Outros proponentes poderão participar apenas para tirar dúvidas sobre a plataforma CulturAZ.

Editais – As inscrições de propostas culturais para financiamentos e premiações com recursos federais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) 2024. São R$ 4,6 milhões divididos em cinco editais e os interessados têm até o dia 2 de setembro para participar. As inscrições são feitas na Plataforma CulturAZ. Todos os links e demais informações estão disponíveis no hotsite https://bit.ly/PNAB-SA2024.

A Política Nacional Aldir Blanc tem como objetivo fomentar, de forma descentralizada, o desenvolvimento cultural como direito de cidadania garantido na Constituição Brasileira. A partir de 2024, por cinco anos, o Ministério da Cultura irá transferir diretamente aos estados e aos municípios R$ 3 bilhões do Fundo Nacional de Cultura. Neste ano, Santo André recebeu o montante de R$ 4.616.863,82.

A PNAB foi criada pela Lei nº 14.399, de 8 de julho de 2022, no período da Covid-19, e atualmente é regulamentada pelo Decreto nº 11.740, de 18 de outubro de 2023.