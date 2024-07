Santo André oferece cursos de qualificação em parceria com o Senac

A Prefeitura de Santo André, em parceria com o Senac, abriu inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional nas funções de recepcionista, auxiliar de serviços contábeis e assistente de recursos humanos, além de empreendedor de pequenos negócios.

As aulas serão realizadas no Centro Público de Formação Profissional (CPFP) João Amazonas, no Jardim Rina, e no Cesa Cata Preta, na Vila João Ramalho. As inscrições são presenciais, devendo ser realizadas diretamente nas unidades.

Para quem tem interesse no curso de recepcionista, as aulas são tanto no Cesa Cata Preta quanto no CPFP João Amazonas, no período da manhã, das 8h às 12h. A programação do curso traz técnicas de atendimento presencial, virtual e telefônico em empresas e organizações para fazer uma recepção de qualidade aos clientes e ao público em geral. Para se inscrever é preciso ter mais de 15 anos e no mínimo o ensino fundamental II incompleto.

O curso de assistente de recursos humanos está com inscrições abertas para turmas no Cesa Cata Preta, das 13h30 às 17h30, e no CPFP João Amazonas, também no período da tarde, das 13h30 às 17h30, e no período noturno, das 19h às 22h30. A programação desta formação ensina o profissional a auxiliar nos processos de recrutamento, seleção e integração, na elaboração de planos de cargos e salários e em ações de qualidade e segurança no trabalho. A idade mínima para este curso é de 15 anos, e a escolaridade necessária é o ensino médio incompleto.

Já para o curso de auxiliar de serviços contábeis, há opções de turmas no período da manhã, das 8h às 12h, e da tarde, das 13h30 às 17h30, no CPFP João Amazonas. No Cesa Cata Preta, as inscrições para essa formação são apenas para o período da tarde, das 13h30 às 17h30. Neste curso o aluno vai aprender como atuar em processos de organização de documentos contábeis, fazer lançamentos, classificações, apuração de tributos, entre outras funções. Para fazer esse curso é preciso estar cursando o ensino médio e ter idade acima de 16 anos.

Empreendedores – O curso de empreendedor de pequenos negócios tem turmas sendo formadas no Cesa Cata Preta, com aulas das 8h às 12h, e também no CPFP João Amazonas com opções no período da manhã, das 8h às 12h, e à tarde, das 13h30 às 17h30. Para participar é preciso ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental completo.

Entre os tópicos que serão abordados estão como empreender de forma responsável para a sociedade e o meio ambiente, como reconhecer as características do comportamento empreendedor, como criar um plano de negócios para empreender, como criar estratégias de venda usando conceitos e técnicas de marketing e como organizar a parte financeira do negócio, usando ferramentas, técnicas e conceitos de finanças e rentabilidade.

Todos os cursos têm carga horária de 160h, com aulas de segunda a sexta-feira. Para as inscrições, é preciso comparecer presencialmente ao local do curso com RG, CPF e comprovante de residência. As aulas começam no dia 12 de agosto.

Serviço:

Curso de qualificação profissional

Recepcionista

Das 8h às 12h – CPFP João Amazonas

Das 8h às 12h – Cesa Cata Preta

Assistente de RH

Das 13h30 às 17h30 – Cesa Cata Preta

Das 13h30 às 17h30 – CPFP João Amazonas

Das 19h às 22h – CPFP João Amazonas

Auxiliar de serviços contábeis

Das 13h30 às 17h30 – Cesa Cata Preta

Das 13h30 às 17h30 – CPFP João Amazonas

Empreendedor de pequenos negócios

Das 8h às 12h – Cesa Cata Preta

Locais das aulas:

Cesa Cata Preta – Estrada Cata Preta, 810 – Vila João Ramalho

CPFP João Amazonas – Rua Antonio Sebastião Esqualize, 1 – Jardim Rina