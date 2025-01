Santo André oferece 10% de desconto no IPTU para pagamento à vista

Proprietários de terrenos, imóveis residenciais, comércios e indústrias em Santo André começaram a receber os carnês do IPTU para o exercício de 2025. Os munícipes poderão optar pelo pagamento à vista, com 10% de desconto, em duas parcelas, com 5% de desconto, ou em até 12 vezes sem desconto.

O vencimento varia conforme o tipo de imóvel: terrenos e indústrias devem quitar até 15 de janeiro, enquanto o prazo para imóveis residenciais, comerciais, escritórios, aposentados e maiores de 65 anos cadastrados vai até 20 de janeiro.

O pagamento pode ser realizado de diferentes formas, incluindo Pix, carnê físico, boletos via internet ou débito automático. Outra alternativa é acessar o link oficial da Prefeitura de Santo André.

No total, cerca de 244 mil boletos serão distribuídos aos proprietários de imóveis na cidade. Quem precisar de atendimento pode esclarecer dúvidas pelos telefones 0800 019 1944 e 156, ou presencialmente na Praça de Atendimento ao Cidadão, mediante agendamento prévio.