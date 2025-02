Santo André leva empate do Juventus no fim em confronto direto pela A2

No último sábado (22), o Estádio Bruno José Daniel, localizado no ABC Paulista, foi palco de um confronto acirrado entre Santo André e Juventus, válido pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2.

A partida, marcada por uma intensa troca de jogadas, culminou em um empate de 1 a 1, refletindo o equilíbrio das forças em campo. Este resultado manteve ambas as equipes com 16 pontos, próximas na tabela e na luta por uma posição no grupo dos oito melhores classificados.

Com este empate, tanto Santo André quanto Juventus se encontram em uma situação delicada, já que a continuidade da rodada pode resultar em uma possível queda na classificação do G-8.

Como foi Santo André x Juventus

O jogo começou de forma bastante dinâmica, com o Santo André inaugurando o placar logo aos três minutos do segundo tempo. O atacante Juninho aproveitou uma oportunidade no ataque e, com um chute preciso, colocou os mandantes em vantagem. Apesar do esforço do Juventus para igualar a contagem, a equipe enfrentou dificuldades contra a defesa bem organizada do Santo André.

Nos momentos finais da partida, o Juventus intensificou suas investidas ofensivas em busca do empate. Enquanto isso, o Santo André se concentrou em sua defesa e explorou os contra-ataques. Quando a vitória parecia certa para o Ramalhão, Felipe surgiu como herói. Aos 42 minutos da etapa final, ele executou uma cobrança de falta com maestria, acertando o ângulo do goleiro adversário e garantindo a igualdade no marcador nos instantes finais da partida.

E agora?

Com os olhos voltados para a próxima fase do campeonato, as duas equipes já se preparam para a 13ª rodada.

O Santo André retornará ao campo na próxima quarta-feira (26), às 15h, novamente no Estádio Bruno José Daniel, onde enfrentará o Oeste. Simultaneamente, o Juventus se prepara para duelar contra o Capivariano em seu estádio no mesmo dia e horário.