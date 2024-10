Santo André interditará ponte próximo ao Viaduto Castelo Branco

Neste dia terá início o içamento de placas moldadas para a base das estruturas dos novos viadutos, no trecho que compreende o acesso ao bairro. O trabalho será realizado sempre das 22h até as 5h e vai durar até a próxima sexta-feira (25).

Para realizar o trabalho será necessário interditar a ponte que dá acesso ao bairro Santa Teresinha, logo após a saída do Viaduto Castelo Branco. Faixas serão instaladas no local para alertar os motoristas durante o período.

Os motoristas que trafegam em direção ao bairro Santa Teresinha poderão acompanhar atualizações em tempo real pelo aplicativo Waze. Para acesso ao bairro será necessário utilizar a Avenida Industrial, acessar o Viaduto Adib Chammas ou o Viaduto Juvenal Fontanella.

Outra opção será acessar o Viaduto Castelo Branco, Avenida dos Estados e a Rua Oratório. A Avenida dos Estados não será interditada em nenhum sentido neste período.

Novos viadutos – As obras do Complexo Santa Teresinha são divididas em fases e têm o objetivo de dar maior fluidez ao tráfego na Avenida dos Estados com a saída do Viaduto Presidente Castelo Branco e a travessia do Rio Tamanduateí para acessar o bairro Santa Teresinha.

Com a construção de dois novos viadutos, paralelos e em ambos os sentidos na Avenida dos Estados, o fluxo de passagem será elevado e as transposições entre o primeiro e segundo subdistrito garantidas através dos cruzamentos em nível, melhorando a fluidez para os motoristas que atravessam a Avenida dos Estados e trafegam nos dois sentidos do Viaduto Castelo Branco.