Santo André interdita trechos das ruas Siqueira Campos e General Glicério nesta segunda-feira

As ruas Siqueira Campos e General Glicério, no Centro de Santo André, terão interdições no tráfego a partir desta segunda-feira (15), para continuidade das intervenções realizadas na região central com foco na mobilidade urbana.

Nos momentos em que o Departamento de Engenharia de Tráfego (DET) realizar as interrupções no trânsito, os ônibus que circulam nas duas vias serão desviados para a Rua Coronel Francisco Amaro. Placas informativas vão orientar os motoristas sobre as rotas alternativas e os desvios disponíveis.

As interrupções no tráfego serão necessárias para instalação de nova drenagem, troca do piso, novo calçamento, asfalto e intervenções paisagísticas.

As interdições vão acontecer, inicialmente, na Rua General Glicério, avançando pelos quarteirões da Rua Siqueira Campos até a Rua Coronel Alfredo Fláquer. Faixas informativas também vão alertar os motoristas para as interdições no tráfego.