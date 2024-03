Santo André interdita comércios por barulho nos bairros Capuava e Jardim do Estádio

Dois estabelecimentos comerciais que ficam nos bairros Capuava e Jardim do Estádio, em Santo André, foram interditados pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) nesta sexta-feira (1º) por excesso de infrações relacionadas à emissão de ruído acima do permitido.

O Império Beer, localizado na Avenida Aclimação, no Jardim do Estádio, somava desde dezembro de 2023 uma Advertência Ambiental e sete Autos de Infração Ambiental (multas), no valor de R$ 11.928,60.

O outro local que desrespeitava a lei de combate a barulho excessivo é a Adega Favela Venceu, que fica na Rua Riacho Doce, no bairro Capuava. O Semasa também aplicou nesse endereço, desde março do ano passado, multas que chegam ao valor de R$ 11.928,60.

A interdição dos estabelecimentos teve apoio da Guarda Civil Municipal, por meio das equipes especializadas de Romu (Rondas Ostensivas Municipais) e Romo (Rondas Ostensivas com Motos).

Em caso de reclamações de barulho proveniente de bares, restaurantes, comércios, adegas, tabacarias, igrejas e obras, o munícipe de Santo André pode registrar reclamação, de forma sigilosa, pelo site do Semasa (www.semasa.sp.gov.br/servicos-ao-usuario/).