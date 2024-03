Santo André interdita bares na Vila Luzita e Vila Guarani por ruído excessivo

Dando continuidade às ações para garantir o sossego público e o combate à poluição sonora, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) realizou a interdição de dois bares nesta sexta-feira (22) por infrações relacionadas à emissão de ruído excessivo.

Ambos os locais promoviam eventos com música ao vivo, especialmente no período noturno, e apresentavam recorrência de reclamações por parte da população do entorno.

O primeiro estabelecimento, localizado na Avenida São Bernardo, 433 (Vila Luzita), foi advertido e as multas (autos de infração ambiental) somam quase R$ 4 mil. O segundo local, situado junto à Avenida Valentim Magalhães, 929 (Vila Guarani), também já havia sido advertido e multado em cerca de R$ 10 mil.

Para proceder com a desinterdição, os proprietários deverão pagar as multas, assinar Termo de Compromisso e não realizar mais eventos ou emitir som que ultrapassem o permitido em lei. No início deste mês, o Semasa interditou outros dois comércios por excesso de barulho, um no Jardim do Estádio e outro em Capuava.

Em caso de reclamações de ruído proveniente de bares, restaurantes, comércios, adegas, tabacarias, igrejas, escolas de samba e obras, o munícipe de Santo André pode registrar reclamação, de forma sigilosa, pelo site do Semasa (www.semasa.sp.gov.br/servicos-ao-usuario/) – 24 horas por dia, sete dias por semana – ou pelo telefone de atendimento 0800-4848115 ou 4433-9300 (de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h).