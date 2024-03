Santo André Intelli pronto para a Liga Nacional de Futsal

A pré-temporada do Santo André Intelli chegou ao fim com a equipe do ABC concluindo seu último amistoso de preparação na última quinta-feira, dia 15. Agora, todos os olhares se voltam para a estreia na Liga Nacional de Futsal, marcada para o dia 25, segunda-feira, contra o Foz Cataratas Futsal, em Foz do Iguaçu.

Durante a fase preparatória, o Ramalhão disputou um total de cinco amistosos, sendo três deles integrantes da competição de pré-temporada, a Super Copa Gramado. O primeiro confronto ocorreu contra o Pinda Futsal, resultando em uma vitória expressiva da equipe do Santo André por 5 a 1, com gols marcados por Israel (2x), Mendes, Léo Catolé e Xaropinho.

Na Super Copa Gramado, que contou com a participação de oito equipes da LNF, o Santo André enfrentou o atual campeão da Liga em sua estreia, sofrendo uma derrota por 4 a 1. Na segunda rodada, o time andreense empatou com o Praia Clube, encerrando sua participação na competição com uma derrota por 3 a 2 contra o Assoeva.

No último teste antes do início da LNF, o Santo André enfrentou o Blumenau Futsal em Blumenau, conquistando uma vitória sólida por 3 a 0, com gols marcados por Felipe Mancine, Luquinhas e Russo