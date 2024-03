Santo André Intelli contrata Cauê Lima para reforçar equipe principal

O Santo André Intelli revelou, nesta manhã de 19 de março, o mais recente reforço para sua equipe na sequência da temporada: Cauê Lima, Pivô/Ala de 21 anos, que chega para integrar o time principal.

“Tenho uma grande expectativa de que este ano será verdadeiramente abençoado, repleto de diversas conquistas. Sinto-me profundamente grato pela oportunidade que o Santo André proporcionou e estou determinado a enfrentar todos os desafios com coragem e determinação”, disse Cauê, em suas primeiras palavras como jogador do Santo André.

Com 1,83 metros de altura, o atleta tem experiência em diversas equipes de destaque no cenário nacional, incluindo Corinthians e Palmeiras. Suas últimas passagens foram por Elite Itaquerense, Palmeiras, Corinthians, Indaiatuba e Joaçaba.

Cauê já participou de seu primeiro treino com a equipe e há expectativas de que seja regularizado a tempo para estar à disposição do técnico Ivan Gomes na estreia do Santo André na Liga Nacional de Futsal, marcada para a próxima segunda-feira, dia 25.