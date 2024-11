Santo André inova na COP29 com programa Moeda Verde para sustentabilidade e economia circular

COP29

Na edição deste ano da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP29, realizada em Baku, Azerbaijão, Santo André destacou-se ao apresentar o inovador programa Moeda Verde durante um painel focado em experiências locais e boas práticas. O evento, que é considerado o principal fórum mundial de discussões sobre meio ambiente, aconteceu no sábado, dia 16.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), expressou seu entusiasmo ao afirmar: “Compartilhar nossas boas práticas com o mundo na COP29 reafirma nosso compromisso com a liderança em ações ambientais. Santo André é um modelo para outras cidades e estamos orgulhosos de apresentar resultados positivos como o do Moeda Verde.”

As apresentações brasileiras ocorreram no Pavilhão Brasileiro e Santo André teve quatro propostas escolhidas entre 60 candidaturas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Os trabalhos da cidade dividiram espaço com iniciativas de Goiânia (GO), Paragominas (PA) e Brasília.

Edinilson Ferreira dos Santos, superintendente adjunto do Semasa, que esteve presente na conferência ao lado de Marília Formoso Camargo, secretária adjunta de Planejamento Estratégico e Licenciamento, comentou sobre o impacto do Moeda Verde: “Este é um exemplo claro de governança local com potencial para ser replicado globalmente. Já beneficiamos mais de 100 mil habitantes de Santo André com esse programa.”

O Moeda Verde, executado pelo Núcleo de Inovação Social em parceria com o Semasa, promove a troca de resíduos recicláveis por produtos hortifrutigranjeiros. Desde 2017, a iniciativa coletou mais de 1,7 mil toneladas de materiais recicláveis e distribuiu mais de 340 toneladas de alimentos frescos para 28 comunidades.

Além do Moeda Verde, outras três propostas andreenses foram reconhecidas: o projeto Santo André 500 Anos; uma iniciativa de reaproveitamento hídrico no Parque Guaraciaba; e a renaturalização do Córrego GE, todas apresentando soluções ambientais inovadoras.

A COP29 continua até o dia 22 de novembro, reunindo representantes globais em busca de estratégias eficazes para enfrentar as mudanças climáticas. O encontro deste ano destaca-se por discutir intensamente os mecanismos de financiamento climático necessários para apoiar países em desenvolvimento na transição para economias sustentáveis. Em 2025, a COP30 será sediada em Belém do Pará, marcando a primeira vez que o Brasil receberá o evento desde sua primeira edição.

A íntegra da apresentação do painel onde Santo André participou está disponível no canal da Apex Brasil no YouTube.