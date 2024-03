Santo André inicia vacinação da gripe em grupos prioritários na segunda-feira

Santo André dará início na segunda-feira (25) à 26ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe) nas 33 unidades básicas de saúde, das 8h às 16h, sem necessidade de agendamento. Para garantir a proteção, o munícipe deve apresentar documento com foto e número do CPF, documento, exame ou receituário médico que comprove a condição prioritária.

Neste momento serão contemplados públicos prioritários como crianças de 6 meses a 6 anos, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, indígenas vivendo fora ou dentro das terras indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, adolescentes em medidas socioeducativas, população privada de liberdade com menos de 18 anos e funcionários do Sistema de Privação de Liberdade.

Também fazem parte do público prioritário pessoas com comorbidades, professores, integrantes das Forças Armadas, pessoas em situação de rua, integrantes de forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso, além de trabalhadores portuários.

“Santo André sempre foi um exemplo de agilidade e segurança na vacinação da população e desta vez não será diferente. Nossa equipe já está estrategicamente preparada para oferecer os imunizantes por livre demanda em todos os territórios da cidade. Contamos com a presença dos públicos prioritários nos postos de vacinação para que essas pessoas possam estar protegidas quando a temperatura cair, período que são mais comuns os casos de síndrome gripal”, destaca o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

De acordo com orientação do Ministério da Saúde, crianças de 6 meses a 8 anos que serão vacinadas pela primeira vez contra a Influenza vão receber duas doses com intervalo de quatro semanas. Todos os outros públicos vão receber apenas uma dose.

Santo André disponibiliza os imunizantes de acordo com orientações do Governo do Estado e do Ministério da Saúde. Após a vacinação dos grupos prioritários a campanha vai avançar para outras fatias da população. O encerramento da campanha está previsto para 31 de maio. No dia 13 de abril será realizada uma mobilização nacional para chamar atenção para a importância da vacinação.

A imunização previne contra os vírus que geralmente começam a circular em maio, junho e julho. A vacina utilizada é trivalente, ou seja, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, protegendo contra os principais vírus em circulação no Brasil. O Ministério da Saúde informa que a vacina influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação.