Santo André inicia reforma da UBS Vila Helena na segunda-feira

Mais uma unidade básica de saúde de Santo André será reformada para entrar no rigoroso padrão de qualidade do programa Qualisaúde, em vigor desde 2017. Chegou a vez da UBS Vila Helena ser contemplada com diversas melhorias estruturais que vão do teto ao piso e que vão deixar o equipamento moderno e no padrão de outras 56 unidades que já foram reformadas ou entregues na gestão do prefeito Paulo Serra. A obra começa na próxima segunda-feira, dia 2 de dezembro.

“Continuamos avançando e reformando nossas unidades de saúde para tornar o ambiente acolhedor e eficiente para atender cada vez melhor o morador de Santo André. A unidade da Vila Helena precisava de uma manutenção completa e também de modernização estrutural. Quem vai ganhar com isso é o munícipe daquela região que, em breve, terá um equipamento novinho à sua disposição”, comenta o secretário de Saúde, Acacio Miranda.

A reforma vai contemplar praticamente todas as áreas da unidade. O piso será trocado por completo, com a instalação de manta e de porcelanato. Será refeito o forro e efetuada a troca de calhas e rufos, além de pintura geral e paisagismo. Na parte externa serão refeitas as muretas e realizada a impermeabilização. A expectativa é que a obra dure quatro meses.

Durante as intervenções, os munícipes que eram atendidos na UBS Vila Helena vão ser atendidos na UBS Jardim Alvorada, que fica na Rua Dr. Almenor J. Silveira, s/n, a pouco mais de dois quilômetros de distância. A unidade funciona de segunda a sexta, das 7h às 17h.

A equipe da UBS Jardim Alvorada foi reforçada para dar conta da nova demanda. Os munícipes que precisam retirar medicação na farmácia podem se deslocar até o local ou retirar em qualquer outra unidade básica da rede municipal.