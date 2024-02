Santo André inicia preparativos para primeira Hamburgada do Bem de 2024

As inscrições para voluntários interessados em participar da primeira edição da Hamburgada do Bem de 2024 em Santo André já estão abertas. A ação acontecerá dia 2 de março, e desta vez irá contemplar crianças que estudam na rede municipal, no Jardim Estela.

O projeto promove um dia recheado de diversão, com brincadeiras, oficinas, brinquedos infláveis, distribuição de doces, além do hambúrguer, batata frita e refrigerante.

“É uma oportunidade única de contribuir com o trabalho social e ajudar a transformar a vida de muitas crianças. Contamos com a participação de todos que desejam fazer a diferença na cidade”, destaca o secretário de Assistência Social, Andre Scarpino.

Para o evento é necessária a colaboração de voluntários que atuam nos grupos de apoio, recreação, fotografia ou cozinha. A escolha da área de atuação é feita no momento da inscrição. Para se inscrever basta acessar o site www.hamburgadadobem.com.br e pagar uma contribuição de R$ 47, mais a taxa do site. O valor arrecadado ajuda a custear as atividades e alimentação das crianças, além da refeição do próprio voluntário. Não é necessário ter experiência prévia, apenas disposição e vontade de ajudar.

Os dentistas que quiserem se voluntariar para o grupo Sorriso de Amor também são bem-vindos, para colaborar na avaliação bucal, limpeza e ensinamentos sobre como escovar melhor os dentes. A inscrição pode ser realizada no mesmo site.

O evento é gratuito e voltado para as crianças em situação de vulnerabilidade, previamente contatadas pela escola municipal onde a ação será realizada e autorizadas pelos pais.

A Hamburgada do Bem surgiu em 2015, na cidade de Guarulhos, e percorre diversas cidades e países levando, além da alimentação, muito amor, diversão e informação para crianças em comunidades carentes.