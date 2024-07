Santo André inicia parceria com o FUSSP para implementar escolas de qualificação profissional na cidade

O Fundo Social de São Paulo acaba de homologar a parceria com a cidade de Santo André para a realização da Escola de Qualificação no município. Representantes do Fundo Social da cidade estiveram em São Paulo para a retirada dos kits que serão utilizados nos cursos. Ao todo foram entregues 72 camisetas, seis aventais de professor, e uma placa com a indicação do Curso de Qualificação.

Na próxima etapa, a coordenação do Fundo Social na cidade irá lançar a grade com dias e horários dos cursos que serão realizados no município.

O Fundo Social de São Paulo possui parcerias com vários municípios de São Paulo para oferecer cursos de capacitação profissional com o objetivo de qualificar pessoas em situação de vulnerabilidade e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Neste modelo de convênio, o FUSSP oferece aos municípios os cursos, o material didático e insumos para a realização das aulas. Em contrapartida, o município deverá disponibilizar o local e os materiais permanentes para a realização das aulas, fazer a divulgação, realizar as inscrições e entregar para o Fundo Social de São Paulo um relatório dos alunos após a conclusão dos cursos.

A grade curricular inclui várias modalidades de curso nas áreas de Gastronomia, Beleza e Bem-Estar; Moda e Arte; Informática; Construção Civil e Sustentabilidade; e Administração e Empreendedorismo. Em Santo André serão realizados cursos de Pedreiro, Assentador de Piso e Azulejo, Auxiliar Administrativo e Informática Básica.

A primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas, destaca que a parceria entre o Fundo Social de São Paulo e municípios como Santo André para a realização da Escola de Qualificação é um passo significativo para o desenvolvimento e a capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade. “Essa iniciativa reforça nosso compromisso em melhorar a qualidade de vida dos cidadãos por meio da educação e da qualificação profissional. Estamos dedicados a oferecer cursos abrangentes em diversas áreas, visando preparar os alunos para o mercado de trabalho e promover o empreendedorismo em suas comunidades. A cooperação entre o FUSSP e os municípios é fundamental para alcançarmos esses objetivos e impactar positivamente a vida das pessoas”, assinala Cristiane Freitas.