Santo André inicia Operação Chuvas de Verão e Projeta ampliar podas em 30%

Santo André deu início à sua campanha de contingência para enfrentar os desafios impostos pelo período de chuvas intensas. Até o dia 15 de abril de 2025 está em curso o POCV (Programa Operação Chuvas de Verão), o qual adota medidas de maneira multisecretarial para que a cidade esteja mais adaptada e resiliente aos desafios impostos pelas mudanças climáticas.

A iniciativa entra em vigor normalmente no início de dezembro, mas foi antecipada neste ano. “Com toda a mudança climática que estamos enfrentando não só em Santo André como no mundo, então decidimos antecipar o POCV. Essa é uma ação para tranquilizar os moradores e moradoras. As mudanças climáticas são desafiadoras, mas a cidade está preparada para enfrentar mais esse verão da melhor forma possível”, enalteceu o prefeito Paulo Serra, em visita ao Centro de Resiliência às Emergências de Defesa Civil nesta terça-feira (5).

Eduardo Merlino/PSA

Durante a visita, o chefe do Paço andreense se reuniu com representantes da Enel e anunciou um trabalho em cooperação entre Prefeitura e concessionária de energia elétrica. “Em parceria com a Enel vamos aumentar em 30% as podas de árvores nesse período mais difícil, quando temos tendência de chuvas e ventos mais fortes”, explicou Paulo Serra.

Participaram do encontro a executiva de relacionamento da Enel, Daniele Afonso, o responsável de unidade territorial Leste da Enel, Luiz Eduardo Magalhães, e o responsável pelo plano de manutenção e poda da unidade Leste da Enel, Anackis Fernando.

Eduardo Merlino/PSA

Durante o POCV, são tomadas ações estratégicas e coordenadas entre todas as secretarias da Prefeitura e outros órgãos (como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, concessionárias de serviços públicos e a comunidade), com o objetivo de proteger vidas, o meio ambiente e propriedades, minimizando os impactos dos desastres naturais.

Este é um período do ano no qual ocorrem chuvas fortes, tempestades, ventanias, queda de raios e consequentemente inundações, alagamentos, enxurradas, deslizamento de terra, quedas de árvores e estruturas frágeis, erosão do solo até o colapso de grandes estruturas.

Eduardo Merlino/PSA

Estão incluídas no POCV medidas preventivas, de resposta imediata e recuperação, ou seja, antes, durante e depois dos eventos, com uma atuação eficaz e organizada diante de emergências. Entre as ações estão previstas limpeza e desassoreamento de rios, córregos e reservatórios, manutenção de galerias pluviais, podas e remoções de árvores, entre outros.

As obras de melhoria nos núcleos Missionários/Toledana, São Jorge, Portelinha e Espírito Santo também integram as atividades preparatórias, bem como as intervenções no córrego Maurício de Medeiros e a construção das novas galerias, do aumento da capacidade de armazenamento do piscinão e das sete piscininhas na região da Vila América.

O POCV 2024/2025 prevê ainda a instalação de fluviômetros, estações meteorológicas, câmeras de monitoramento e mais 100 bocas de lobo inteligentes, tecnologia desenvolvida por Santo André e que – no geral – impede que o lixo vá para os rios. O projeto também estipula o plantio de mais de 2,4 mil árvores nativas, em substituição a espécies inadequadas.

Estão previstas ainda campanhas de conscientização e educação da população, bem como treinamento das equipes de emergências e operacionais da Prefeitura, e também de moradores de áreas de risco, com a formação de Nupdecs (Núcleos de Proteção e Defesa Civil) nas comunidades e com 100 atiradores do Tiro de Guerra.