Santo André inicia obras para combater enchentes na região da Vila América

A Prefeitura de Santo André realizou na manhã desta quinta-feira (27) cerimônia que marcou a assinatura da ordem de serviço para execução de obras de drenagem na bacia do Córrego Guarará. Serão realizadas diversas benfeitorias para prevenir a ocorrência de enchentes e alagamento na região – principalmente – da Vila América.

Entre as intervenções estão o aumento da capacidade do piscinão de passagem da Vila América, a construção de sete piscininhas (mini reservatórios) próximas ao curso do Córrego Guarará (em vias ao lado da Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo), o alteamento da Avenida Santos Dumont e a implantação de drenagem e captação na Avenida Queirós Filho.

“Esse projeto é fruto de muito estudo, de muita mudança, de muito entendimento à nova realidade climática. É uma demanda que está no nosso plano de governo e eu tenho certeza que os moradores da Vila América, da Vila Pires, vão ter verões mais tranquilos a partir da conclusão dessa obra, que é muito importante, muito significativa. É uma esperança para as pessoas de que um problema de décadas será resolvido”, enalteceu o prefeito Paulo Serra.

O piscinão de passagem da Vila América vai passar por processo de modernização. A alteração mais significativa é a substituição de três bombas por cinco novas, submersíveis, aumentando a capacidade do reservatório em cinco vezes. O atual maquinário consegue retirar 400 litros de água por segundo, enquanto os novos equipamentos passarão a tirar 2 mil litros por segundo.

As máquinas vão bombear a água do reservatório por uma tubulação de recalque até a jusante do Córrego Guarará entre o Carrefour e o Atacadista Roldão, na Avenida Pedro Américo, que passou por desassoreamento e alargamento. Além disso, o reservatório – que é um ponto de acúmulo – vai passar pelo fechamento do entorno, aumentando a capacidade de recepção.

As sete piscininhas serão construídas na bacia do Córrego Guarará, nas ruas Armida, Caiapós, Alida, Cajuru, Tucuruí, Ocaraí e St. Joana D’arc. Juntos, esses mini reservatórios terão capacidade de acumular quase 5.000 m³.

Também será implantada uma galeria na Avenida Queirós Filho, a partir da qual a captação da água será direcionada diretamente ao Córrego Guarará – atualmente o volume corre superficialmente pelas ruas adjacentes. Outra intervenção será o alteamento viário ao redor do piscinão, na Avenida Santos Dumont, na região da praça 14 Bis, outro ponto com histórico de alagamento.

As obras têm valor estimado em R$ 64 milhões e serão custeadas parte pela CAF (Corporação Andina de Fomento), o Banco de Desenvolvimento da América Latina e outra parte pela própria Prefeitura.

“A obra só tem significado se ela muda a vida das pessoas, se ela melhora a vida das pessoas. E aqui a gente demonstra o quanto isso vai impactar na vida das pessoas: aumento da segurança, desenvolvimento econômico, qualidade de vida, melhoramento da mobilidade. Então é uma grande obra, e não somente em valores”, destacou o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira.

As intervenções em drenagem fazem parte do Programa Sanear Santo André, que contempla um pacote de diversas medidas voltadas a tornar Santo André uma cidade cada vez mais resiliente no enfrentamento às mudanças climáticas.