Santo André inicia obras de modernização da UPA Sacadura Cabral

Santo André deu início nesta quarta-feira (16) às obras de modernização da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Sacadura Cabral. O prefeito Paulo Serra assinou a ordem de serviço para a primeira etapa da obra de reforma do equipamento e já anunciou a ampliação do mesmo, que terá ainda mais melhorias estruturais e ampliação no atendimento para entrar no padrão Qualisaúde.

“Esse equipamento ainda não está no padrão Qualisaúde, mas agora com a ordem de serviço assinada já começa a obra, com a unidade funcionando. A gente sabe que é sempre mais difícil dessa forma, então pedimos a compreensão de todos, mas vale a pena, porque já são 54 equipamentos com esse novo padrão e que chega agora aqui na UPA Sacadura Cabral”, destacou o prefeito Paulo Serra.

Nesta primeira etapa da reforma, as intervenções contemplam ampliação e revitalização da recepção, que passará a contar com 70 lugares, adequações hidráulica e elétrica, substituição de portas, modernização da rede, melhoria no atendimento humanizado, AVCB e mais.

Estruturalmente a UPA Sacadura Cabral vai ganhar quase 520 m² após a segunda etapa – a qual será licitada – chegando a 1,4 mil m². Com isso, o equipamento passa de quatro para oito consultórios, a sala amarela dobra de seis para 12 leitos, e a vermelha de cinco para 10 leitos, entre outras benfeitorias, como ampliação da farmácia, reajuste do almoxarifado e mais.

Consequentemente, os atendimentos mensais passarão de 13 mil pessoas para aproximadamente 17 mil quando toda a reforma for finalizada – lembrando que o funcionamento é 24 horas, todos os dias. No total, o investimento das duas etapas é de aproximadamente R$ 4 milhões.

“A gente visa um aumento nos atendimentos, mas a gente também visa mais qualidade e mais conforto para os pacientes e para os profissionais. Então são esses dois os objetivos: aumentar o atendimento e trazer mais bem-estar dentro de um padrão que já é o padrão da gestão”, endossou o secretário de Saúde, Acácio Miranda.