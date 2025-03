Santo André inicia luta pelo título da Liga de Basquete Feminino

A temporada 2025 do basquete nacional feminino teve início neste mês de março, e a AD Santo André joga a primeira partida do ano nesta terça-feira (11), diante do Ourinhos, no ginásio do Parque Celso Daniel, às 19h30, pela rodada inicial da Liga de Basquete Feminino (LBF). A principal competição nacional da modalidade contará com 11 equipes, se somando Sampaio Corrêa, Maringá, Sesi Araraquara, Mesquita/RJ, Blumenau, Cerrado, Corinthians, São José e Campinas.

A equipe andreense conta novamente com o comando do técnico Rafael Choco, e também com uma reformulação em parte do elenco. A ideia neste ano é somar a experiência de atletas, com a qualidade e crescimento das jovens oriundas da forte categoria de base de Santo André. A principal contratação foi a chegada da armadora cubana, Ineidis Casanova, que conta com números robustos de pontos nas diferentes edições da LBF, mesmo tendo passado por algumas equipes, ou seja, mantendo a regularidade.

“Esse ano estamos com proposta de uma mescla, entre experiência e juventude, na montagem do elenco. Contamos com jogadoras experientes como a Casanova e a Leti, que são referências nas suas posições, e também as jovens atletas que já disputaram a competição, como a Marcella, a Isinha e a Brenda. E também há uma força jovem vindo das categorias de base, como o sub-20 e sub-18. Por isso, acredito muito no potencial da equipe de ganhar corpo durante a competição e tentar fazer uma temporada competitiva. Temos mudanças positivas também na comissão técnica, com a chegada da Vivian Lopes como auxiliar técnica e o retorno da Arilza Coraça como Coordenadora Técnica do Basquete Feminino. Ambas estão contribuindo muito com o conhecimento e experiência, principalmente com as jovens atletas”, contou o técnico, Rafael Choco.

Após os dois turnos de classificação, se inicia a fase eliminatória dos playoffs, até a grande decisão. Santo André é a única equipe que participou de todas as disputas da LBF, se sagrando campeã na edição de estreia, em 2010/2011.