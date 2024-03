Santo André inicia construção do Complexo Maurício de Medeiros

Moradores dos bairros Jardim Irene e Cata Preta, em Santo André, receberam nesta quinta-feira (7) uma notícia que vai mudar o dia a dia dos moradores da região: foi assinada a ordem de serviço para construção do Complexo Maurício de Medeiros, obra grandiosa que contemplará a canalização do córrego, a implantação de duas vias marginais e outras benfeitorias.

“Essa obra vai trazer muita dignidade para essas pessoas que sonharam com isso e agora estão vendo o sonho começar a se tornar realidade. Será o mesmo impacto que o Complexo Cassaquera proporcionou para a região do Centreville e Humaitá, ou que a Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo levou para a Vila Luzita”, afirmou o prefeito Paulo Serra.

As intervenções têm por objetivo minimizar problemas viários, de infraestrutura e saneamento, em uma região de grande densidade populacional. Atualmente, o descarte irregular de resíduos no Córrego Maurício de Medeiros coloca os moradores do entorno sob riscos de contaminação, de infecção por animais, de obstrução do fluxo d’água e consequente alagamento em função de transbordamento e possíveis perdas materiais e humanas.

Além disso, a qualidade atual do asfalto é precária, sem a existência de proteções às margens do córrego. As novas vias, além de proporcionarem conforto e segurança para pedestres e motoristas, ainda vão promover valorização imobiliária e o desenvolvimento urbano.

As obras também ajudarão a reduzir o trânsito na Estrada Cata Preta, dando aos condutores uma nova opção viária para acessar a região, que nos últimos anos já foi beneficiada com creche, unidade de saúde, campo de futebol e outros investimentos.

A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Paulo Serra, que estava acompanhado dos secretários Vitor Mazzeti Filho (Infraestrutura e Serviços Urbanos), Ivo de Lima (Habitação e Regularização Fundiária), além de vereadores e representantes das empresas que compõem o consórcio responsável pela execução da obra.

“Este é um local com condição urbana de estrutura praticamente inexistente. Agora anunciamos o início das obras de uma nova avenida, trazendo infraestrutura, com duas pistas de cada lado, canalização, iluminação de LED, ampliação da Escola Parque, enfim, tudo o que tem de bom na nossa cidade está chegando nessa região. Estamos felizes, é um dia histórico proporcionar isso aos moradores”, continuou Paulo Serra.

O investimento na obra será de R$ 104.310.452,55, com verba oriunda da CAF (Banco Andino de Desenvolvimento da América Latina). As intervenções integram o programa Sanear Santo André.

Estão previstas as canalizações do Córrego Maurício de Medeiros (que é um afluente do Córrego Guarará) e de um trecho do Córrego André Magini, com as instalações de mais de 600 metros de tubulação de ramais, sete grelhas de captação, 18 bocas de lobo, 11 bocas de leão e travessias (aduelas). Estas intervenções deverão minimizar pontos de alagamento históricos daquela região.

Já na parte viária do projeto, serão implantadas duas pistas (uma no sentido bairro e outra no sentido Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo), cada uma com duas faixas de rolamento, quatro opções de retorno, 69 postes e 79 luminárias LED, além do asfaltamento de algumas vias adjacentes.

Outra benfeitoria que está associada é a ampliação de 12.800 m² da Escola Parque Cata Preta, proporcionando ainda mais qualidade de vida e opções de lazer e esporte para a população daquela região.

Para que a obra pudesse ser colocada em prática, a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária realizou duas ações. Na primeira fase, promoveu urbanização e contenção de encostas com remoção inicial de 62 famílias e depois, no segundo procedimento, removeu 206 famílias que viviam às margens do córrego. Consequentemente, as pessoas foram encaminhadas para programas como aluguel social, ‘Minha Casa, Minha Vida’ e ‘Casa Paulista’.

“Tivemos que fazer a retirada de famílias, mas nenhuma pessoa ficou sem acolhimento na cidade. Fizemos o cadastramento, sabemos quem morava aqui efetivamente, então quem estava originalmente a nossa secretaria cuidou. Então nenhum morador ficou desamparado, porque é dessa forma que a gente conduz as políticas sociais na nossa cidade”, finalizou o prefeito Paulo Serra.