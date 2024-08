Santo André inaugura segunda usina de energia fotovoltaica

A Prefeitura de Santo André inaugurou nesta quarta-feira (28) a segunda usina fotovoltaica da cidade, ampliando a capacidade do município em gerar eletricidade por meio da energia solar.

A área aproximada do terreno é de 15.000 m², onde foram instalados 2.352 painéis. Além das obras voltadas ao novo equipamento, o espaço recebeu a construção da sala de controle, plantio de grama e paisagismo, drenagem e instalação de muro para fechamento do local. O investimento total foi de cerca de R$ 12 milhões, oriundos do Fundo de Iluminação Pública da cidade.

A UPES III (Unidade de Produção de Energia Solar) fica em terreno próximo à Avenida dos Estados, mais precisamente na Rua Angelo Puga – nome em homenagem a um dos fundadores do jornal Diário do Grande ABC, que faleceu em 2023.

O complexo de usinas fotovoltaicas de Santo André será composto por quatro usinas. A primeira delas foi inaugurada em maio, no Jardim Las Vegas, em uma área de 11.000 m² e com mais de 1.700 painéis.

A energia elétrica gerada no conjunto de usinas será disponibilizada para a Enel. Em troca, a concessionária vai fornecer para a cidade créditos que serão utilizados para reduzir o valor da conta de luz de prédios públicos.

A expectativa é que, em cerca de 7 anos, a economia gerada supere os recursos investidos na construção do complexo de usinas. A vida útil de todo o parque passa dos 30 anos.

As outras duas usinas que estão em construção ficam no bairro Cidade São Jorge, próximas ao aterro sanitário. Com as quatro unidades prontas, Santo André terá aproximadamente 9 mil painéis de energia solar em funcionamento.