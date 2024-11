Santo André inaugura primeira República Jovem do ABC

Santo André deu mais um importante passo no apoio à juventude nesta segunda-feira (18), com a inauguração da primeira República Jovem da região do ABC. Com capacidade para acolher até seis jovens de 18 a 21 anos em situação de vulnerabilidade social, o espaço oferece uma alternativa para a transição entre o acolhimento institucional e a vida independente, promovendo autonomia e cidadania.

A iniciativa atende a jovens que, após completarem a maioridade, necessitam de suporte e orientação para estabelecer uma vida autônoma e sustentável. Na República Jovem, eles terão o acompanhamento de uma equipe profissional qualificada, que oferecerá apoio psicológico, social e profissional, ajudando-os a trilhar o caminho da independência com segurança. O endereço acolhe jovens em situação de vulnerabilidade social, incluindo aqueles que foram abandonados por suas famílias ou possuem vínculos familiares fragilizados.

“O trabalho nesta área visa sempre criar possibilidades para que os jovens possam iniciar a juventude com maior segurança social, comprometidos com seu futuro, abrindo assim um leque de oportunidades para uma vida mais digna e inserida na sociedade”, comentou o prefeito Paulo Serra.

O projeto reflete o compromisso de Santo André com o desenvolvimento integral dos jovens e com a construção de um município que cuida e oferece oportunidades para todos. O projeto é realizado em parceria com a ONG “Ficar de Bem”, uma organização não governamental sem fins lucrativos e sem vínculos políticos ou religiosos, que há 36 anos defende os direitos e oferece apoio integral a crianças, adolescentes e suas famílias vítimas de violência física, psicológica, sexual e negligência.