Santo André inaugura Pet Parque Escola na Vila Valparaíso

A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, inaugurou nesta terça-feira (19) o Pet Parque Escola, um espaço exclusivo para a diversão dos cães, instalado dentro da Escola Municipal de Educação (Emea) Parque Tangará – Parque Escola. Com mais este equipamento, a cidade dispõe de nove unidades dentro dos 11 parques urbanos, faltando apenas duas para completar o ciclo: Parque Central e Parque da Juventude.

“Mais um equipamento de qualidade que estamos entregando, motivo de orgulho. Temos uma grande equipe, coesa, que traz resultados e este já é o novo Pet Parque na cidade, dentro dos parques, mas ainda podemos contar as 23 praças de Santo André que também receberam o equipamento. É um espaço apropriado para os andreenses utilizarem com seus pets, que hoje fazem parte da família”, disse o prefeito Paulo Serra.

O Pet Parque Escola possui uma área de 62 metros lineares, o equivalente a 240 m². O espaço é totalmente cercado com alambrado; portão tipo eclusa para garantir a segurança do animal; dois bancos; e obstáculos para brincadeiras e atividades dos cães, do tipo agility. Além disso, haverá bebedouro, lixeira e coletor de fezes. O funcionamento é das 6h às 19h.

O espaço é aberto para todos os tutores que queiram levar os pets. É necessário respeitar algumas regras, tais como manter o portão fechado e o espaço limpo; não alimentar os animais no local; ficar atento ao cão; e manter as vacinas em dia. Cães ferozes devem utilizar focinheira.

Os parques Norio Arimura, Guaraciaba, Regional da Criança, Antonio Fláquer (Ipiranguinha), Antonio Pezzolo (Chácara Pignatari), Cidade dos Meninos, Celso Daniel e Ulysses Guimarães já contam com Pet Parques.

Serviço

Pet Parque Escola

Endereço: Rua Anacleto Popote, 46 – Vila Valparaíso

Funcionamento: Todos os dias das 6h às 19h