Santo André homenageia envolvidos no resgate de jovem na região do Parque Guaraciaba

Os agentes de segurança envolvidos no salvamento de Jeferson Gabriel da Silva, de 19 anos, resgatado dentro de um poço no último dia 4 de junho, em uma área de mata na região do Parque Guaraciaba, em Santo André, foram homenageados nesta quarta-feira (12), por conta do trabalho efetivo, comprometido e competente realizado no resgate do jovem.

O prefeito Paulo Serra participou das entregas das homenagens e destacou a importância de um trabalho integrado entre as polícias. “As ferramentas tecnológicas que implementamos na nossa cidade foram fundamentais para realizar o resgate deste jovem. Dentro do nossa política pública de segurança, com o nosso Centro de Operações Integradas (COI), aliamos inteligência com tecnologia para realizar operações desta natureza”, comemorou.

Na cerimônia foram homenageados os GCMs Adriano Lacerda Silveira e Roberval Jesus de Luzia, que fica na sala de controle do COI, localizada no Paço andreense. Além deles, o tenente Vitor Coelho Silva, do 8º Grupamento dos Bombeiros, o soldado da PM Fabiano Dena e Patrícia de Oliveira Silva, da Polícia Civil, receberam as placas condecorativas em agradecimento a este trabalho conjunto.

O trabalho de resgate do jovem contou com a atuação da GCM em área de mata, com a utilização de imagens das câmeras do Centro de Operações Integradas, que monitoram a área do parque, e da geolocalização do aparelho celular da vítima. Jeferson estava caminhando no Parque Guaraciaba no dia 1º de junho, quando adentrou em uma área de mata fechada e caiu em um poço que existia no local.

A partir dos relatos da família e com boletim de ocorrência de desaparecimento, os GCMs envolvidos fizeram uma incursão na área de mata e passaram a procurar o jovem. Ao ouvir barulhos e pedidos por socorro, foi possível verificar onde Jeferson estava e, logo de pronto, os agentes forneceram alimento e água a ele enquanto os demais apoios necessários para seu resgate foram acionados.

O jovem foi socorrido e uma unidade avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o conduziu ao Centro Hospitalar Municipal (CHM) Dr. Newton da Costa Brandão, onde ele passou por atendimento médico e também cirurgias para as fraturas que teve no momento da queda.

“Essa ocorrência foi simbólica para todos, pois salvamos uma vida e isso por si só já vale a pena. Sabemos muito bem do histórico daquela região, conhecida como Tancão da Morte, e hoje transformamos aquele espaço em um dos parque municipais mais bonitos que temos na cidade. Foi um acidente, infelizmente, em uma área que não faz parte do parque. Graças a Deus tudo ficou bem não deixamos nenhuma mancha de algo ruim que remeta a esse passado”, pontuou o prefeito.

O secretário de Segurança Cidadã, Temístocles Telmo, agradeceu o trabalho conjunto realizado pelas forças policiais desde a primeira informação recebida sobre o desaparecimento de Jeferson. “Foram vários fatores que culminaram no salvamento do rapaz, que passou cinco dias dentro daquele poço. Desde a confirmação de seu desaparecimento montamos uma grande estrutura com agentes municipais e estaduais para que esse salvamento fosse realizado e com uma excelente notícia, que foi encontrá-lo com vida”, finalizou.