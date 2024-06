Santo André goleia e Água Santa mantém posição no G-4 da Série D

Na briga por posições no Grupo A7 da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santo André goleou o Costa Rica-MS, mas ainda segue fora da zona de classificação. O Água Santa empatou fora com o Pouso Alegre, mas segue dentro do G-4. Nos outros grupos, Itabuna-BA e Novo Hamburgo seguem invictos, mas o Mixto-MT perdeu pela primeira vez nesta sexta rodada.

O empate do Água Santa no sul de Minas Gerais o deixou com nove pontos, em terceiro lugar, na frente do próprio Pouso Alegre, com sete. Acima deles estão o Maringá, 9, e a líder Inter de Limeira, com 16. O Santo André entrou na briga, com seis pontos, em quinto, após golear o Costa Rica, mesmo atuando em Mato Grosso do Sul.

Na volta depois do recesso pelas chuvas no Sul do País, o Novo Hamburgo se manteve invicto ao empatar sem gols com o Cascavel, em jogo disputado no Paraná. Mas só tem dois pontos no Grupo A8, no qual o Concórdia-SC lidera com 11.

No Grupo A6, o Itabuna-BA assumiu a liderança, com 12 pontos, ao vencer por 3 a 1 o Serra-ES, agora vice-líder com 10. O Real Noroeste-ES foi aos sete pontos após ganhar por 3 a 1 do Audax Rio, lanterna com um ponto.

Mas no Grupo A5, o Mixto-MT sofreu sua primeira derrota o levar 2 a 1 do Iporá-GO, que atingiu os 11 pontos, em terceiro lugar, dois na frente do CRAC-GO, com nove. O líder, com 13 pontos, é o Anápolis-GO que fora de casa fez 1 a 0 em cima do Real Brasília, lanterna sem pontuar. O Brasiliense-DF também tem 13 pontos,mas fica na vice-liderança por conta do saldo de gols: 5 a 6 em relação ao time goiano.

Após os 11 jogos de domingo a rodada será fechada na terça-feira em jogo isolado entre Portuguesa-RJ e Democrata de Sete Lagoas-MG, pelo Grupo A6.

A primeira fase tem 64 clubes em oito grupos. Após 14 rodadas, os quatro primeiros avançam ao mata-mata, que terá dois jogos e, em caso de empate, pênaltis. Apenas os quatro semifinalistas sobem à Série C. O VAR será utilizado a partir das oitavas de final.

Confira os jogos da 6ª rodada:

DOMINGO

Real Brasília-DF 0 x 1 Anápolis-GO

Iporá-GO 2 x 1 Mixto-MT

Real Noroeste-ES 3 x 1 Audax Rio-RJ

Itabuna-BA 3 x 1 Serra-ES

Sousa-PB 2 x 3 Atlético-CE

FC Cascavel-PR 0 x 0 Novo Hamburgo-RS

Costa Rica-MS 2 x 5 Santo André-SP

Pouso Alegre-MG 0 x 0 Água Santa-SP

Sergipe-SE 2 x 0 CSE-AL

Maranhão-MA 0 x 1 Tocantinópolis-TO

Fluminense-PI 2 x 2 Moto Club-MA

TERÇA-FEIRA

20h

Portuguesa-RJ x Democrata SL-MG