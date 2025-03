Santo André garante classificação com virada sobre o Linense no Paulistão Série A2

O Santo André assegurou sua passagem para a segunda fase do Paulistão Série A2 após uma reviravolta notável contra o Linense, triunfando por 3 a 1 no Estádio Bruno José Daniel.

Com este resultado, o Ramalhão acumulou 21 pontos, ascendeu à oitava posição na tabela e conquistou a vaga para a etapa seguinte da competição. Por outro lado, o Linense, que ainda tinha esperanças de classificação, terminou na 12ª colocação com 17 pontos e se despediu do torneio.

LINENSE ABRE O PLACAR

A partida teve um início promissor para o Linense, que abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo com um gol de Édson Cariús.

A equipe visitante demonstrou solidez defensiva e conseguiu resistir à pressão exercida pelo Santo André durante toda a primeira etapa, indo para o intervalo em vantagem no marcador.

SANTO ANDRÉ REVERSA A SITUAÇÃO

No entanto, o segundo tempo trouxe uma nova dinâmica ao jogo. O Santo André retornou do intervalo com uma postura mais ofensiva e logo aos 15 minutos, Dudu Figueiredo igualou o placar.

Na sequência, aos 29 minutos, Thiago Medeiros marcou o gol da virada e não parou por aí; poucos minutos depois, ele voltou a balançar as redes, consolidando a vitória e garantindo a classificação do Santo André para a próxima fase do campeonato.

PRÓXIMO DESAFIO NAS QUARTAS DE FINAL

Com sua classificação na oitava posição, o Santo André enfrentará um adversário desafiador nas quartas de final. Em busca de um lugar na semifinal, a equipe se prepara para encarar o Primavera em um embate fora de seus domínios.