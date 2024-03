Santo André ganha primeira loja da BYD

Santo André ganhou nesta sexta-feira (22) a primeira loja da marca de automóveis BYD. O novo investimento da concessionária De Nigris no município está na casa dos R$ 3 milhões e gerou 32 empregos diretos. Com a inauguração, a cidade passa a contar com representante de uma das maiores fabricantes mundiais de carros elétricos e híbridos.

Divulgação

Segundo a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), a BYD já ocupa a 10ª colocação nas vendas de automóveis no país, segundo o ranking de fevereiro, com 4.424 carros vendidos. Recentemente, a fabricante anunciou investimentos de R$ 5,5 bilhões no Brasil, o que atesta a confiança da marca no mercado brasileiro.

Em Santo André, na loja localizada na Rua Catequese, 345, no bairro Jardim, há a expectativa de vendas de cerca de 140 carros por mês, segundo a concessionária. “A BYD veio com força, nos procurou e acreditamos muito na marca. Hoje ocupa o 10º lugar e temos a intenção de expandir ainda mais o mercado. Estamos com uma boa localização e acreditamos que teremos sucesso nas vendas”, diz o diretor da De Nigris, Robson Oliveira.

Para o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato, a inauguração da marca atesta o ambiente favorável para negócios na cidade. “Hoje celebramos a chegada de uma marca como a BYD, maior empresa produtora de veículos elétricos e híbridos da China, hoje considerada uma Green-Tech, se mostrando alinhada com o que há de mais sustentável e moderno no mundo. Ganham todos os moradores da região do ABC e do estado de São Paulo, com produtos cada vez melhores e preços cada vez mais competitivos”, afirma.

Na loja andreense, serão oferecidos modelos 100% elétricos, como o Dolphin, o Dolphin Mini e o Seal, além de veículos híbridos, como o Song.