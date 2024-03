Santo André flagra descarte irregular de resíduos no Parque Erasmo Assunção

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) autuou moradores por descarte irregular de materiais na manhã desta sexta-feira (22), no Parque Erasmo Assunção. Os resíduos foram colocados na calçada da Estação de Coleta Erechim, que está fechada temporariamente para passar por obras de reforma.

Desde que o ecoponto, localizado na Rua Erechim, foi fechado provisoriamente, o local se tornou cenário de frequente disposição ilegal de resíduos e entulho por parte da população. Por isso, o Semasa tem realizado rondas e operações frequentes para barrar esse tipo de crime ambiental.

O flagrante foi feito pelos agentes da Fiscalização Ambiental da autarquia, que identificaram a placa do veículo utilizado pelos infratores – dois indivíduos do sexo masculino, que descarregaram diversos sacos de entulho no passeio. Os responsáveis vão receber multa (auto de infração ambiental) no valor de 200 FMPs (Fator Monetário Padrão – equivalente a R$ 1.060,32).

As intervenções na Estação de Coleta Erechim tiveram início no começo de março e vão durar 45 dias. Desde então, o Semasa já precisou retirar 20 metros cúbicos de resíduos descartados pela população. Os principais materiais jogados são restos de pequenas construções, recicláveis em geral, móveis e madeiras, colchões e eletrodomésticos.

Além de alertar a população sobre as obras no local, a autarquia informou sobre o ecoponto mais próximo (Estação de Coleta Santo Alberto, localizada na Rua Evangelista de Souza, 1.689 – Jardim Santo Alberto), que está a apenas 1,5 km de distância do ponto.

Os agentes da Fiscalização Ambiental seguirão pela região com o objetivo de realizar novos flagrantes e inibir esse tipo de prática ilegal. Além de representar custos para o poder público, que realiza a limpeza do local, o descarte irregular de resíduos é prejudicial à saúde pública, já que o lixo permite a proliferação de vetores transmissores de doenças e, especialmente na época de chuvas, representam risco de inundações e enchentes.

O descarte irregular de lixo é um crime ambiental passível de multa e detenção. A população pode e deve denunciar esta prática ao Semasa, que conta com o apoio dos moradores para realizar flagrantes. As denúncias podem ser feitas pelo site www.semasa.sp.gov.br (24 horas por dia), redes sociais da autarquia ou pelo telefone de atendimento 0800-4848115 ou 4433-9300 – de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.