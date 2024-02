Santo André FC confirma retorno de Xaropinho após lesão

O Santo André FC anunciou nesta terça-feira (27) que o Ala Xaropinho, que sofreu uma lesão durante um treino, está de volta às atividades físicas e práticas normalmente. A princípio, a cirurgia que havia sido cogitada não foi realizada, e o atleta está se recuperando bem, utilizando apenas uma proteção na região do maxilar como medida de precaução.

Xaropinho sofreu a lesão no maxilar durante um treino realizado em 07/02, após uma colisão com outro jogador. O ídolo do Santo André já está reintegrado à equipe e segue a programação de preparação, inclusive participando do amistoso marcado para a próxima sexta-feira (1).

“Xaropinho está trabalhando normalmente, inclusive já está integrado à equipe e trabalhando com bola. Sobre a lesão, inicialmente seria necessária uma intervenção cirúrgica, que não foi realizada. O atleta vem se recuperando bem e está liberado para os trabalhos físicos e táticos.”