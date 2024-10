Santo André faz consulta pública para nova revisão do Plano Diretor de Turismo

Santo André quer ouvir a opinião da população para concluir a revisão do Plano Diretor de Turismo, que terá vigência de 2025 a 2027. O documento, além de fazer uma análise detalhada do segmento, traça diretrizes e metas para a condução das ações de gestão e incentivo ao turismo municipal, e é fundamental para que Santo André possa concorrer ao título de Município de Interesse Turístico, que possibilita o acesso a verbas específicas para o setor.

Para isso, a Prefeitura realiza, até o dia 31 de outubro (quinta-feira), uma consulta pública por meio do aplicativo Colab, além de uma audiência pública que acontece no auditório do Semasa, dia 30 de outubro (quarta-feira), às 19h.

“A participação da população neste importante marco do turismo em Santo André é fundamental para desenvolvermos as melhores políticas públicas na área. Desta forma, teremos o fortalecimento dos atrativos da cidade, atração de mais visitantes e desenvolvimento da cadeia turística, ampliando assim o emprego e renda em Santo André. Temos a intenção de nos tornarmos Município de Interesse Turístico e este é um passo essencial para conseguirmos conquistar o que almejamos”, destaca o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

Para baixar o Colab basta acessar a loja de aplicativos do celular e instalar o app gratuitamente. Após realizar o cadastro, que também dá ao usuário o acesso ao canal de registro de ocorrências, sugestões e solicitações de serviços em todas as áreas da Prefeitura remotamente, o munícipe deve clicar no ícone “Revisão do Plano Diretor de Turismo” e então responder as questões que aparecem em seguida. Também é possível acessar o Colab pela internet e através do link: https://stg-consultas.colab.re/revisaopdtsa2024

Para participar da audiência pública é preciso, no entanto, fazer inscrições antecipadas, por meio do site http://acesse.santoandre.br/audienciapdt2024. O auditório do Semasa fica na Avenida José Caballero, 143, Piso Térreo, no Centro de Santo André.

Finalizado o prazo para consulta pública e após a audiência, as sugestões coletadas poderão ser inseridas no texto base do Plano Diretor de Turismo, que passou por revisão da equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego neste ano, com a participação fundamental do Conselho Municipal de Turismo e da sociedade civil. Esta é a segunda revisão do Plano Diretor de Turismo de Santo André, que foi criado em julho de 2018, com a aprovação da lei 10099/2018. Em 2021, houve a primeira revisão do Plano Diretor atual, que tem como vigência de 2021 a 2024.

O Plano usa dados do Inventário Turístico Municipal, dos estudos de demanda turística de Santo André, de 2020 e 2022, além de informações e pesquisas do Centro de Inteligência da Economia do Turismo do Estado de São Paulo (CIET), do Ministério do Turismo, Embratur e outros órgãos públicos.

Para mais informações e acesso ao texto base na íntegra e aos anexos da revisão do Plano basta acessar o link http://acesse.santoandre.br/revisaopdtsa2024.