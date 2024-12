Santo André expõe atrativos turísticos no Expo Fórum 2024

A Prefeitura de Santo André expôs os atrativos turísticos da cidade na última terça-feira (3), durante o 8º Expo Fórum Visite São Paulo, realizado no WTC Events Center, na capital. A feira contou com o tema “Turismo de Raízes: Origens e Destinos”, como forma de debater a conexão dos destinos paulistas com as culturas mundiais que os moldaram.

A programação contou com painéis e palestras, além de exposição de regiões turísticas. O evento foi realizado pelo Visite São Paulo Convention Bureau e Associação Brasileira das Empresas Aéreas, com apoio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. Momento ideal para troca de conhecimento, informação e networking.

No iniciativa, a Prefeitura de Santo André divulgou para o público o Portal de Turismo, que reúne as opções de lazer e programação cultural de Santo André, além de conter informações sobre onde se hospedar, centros de compras, locação de automóvel, alternativas de bares com música ao vivo, restaurantes e muito mais.

O portal, que recentemente bateu a marca de 1 milhão de acessos em menos de três anos, pode ser acessado por meio do site www3.santoandre.sp.gov.br/turismosantoandre.

Lançado oficialmente no dia 31 de março de 2022, o site contabiliza uma média de cerca de 30 mil acessos por mês, sendo mil por dia. A expressiva marca do portal evidencia que há anos havia uma demanda retraída para acessar com maior facilidade os atrativos da cidade.

As páginas mais acessadas pelos visitantes são as que se referem à Vila de Paranapiacaba que, somadas, ultrapassam 200 mil visualizações, representando 20% dos acessos no portal. A segunda maior procura está na página que lista os eventos por toda a cidade, que conta com 50,3 mil acessos. Conhecido como a “Meca dos Umbandistas”, a página com informações a respeito do Santuário Nacional da Umbanda, está entre os três maiores acessos, com 47 mil navegações.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato, com layout atraente e conteúdo relevante para os turistas, o Portal de Turismo Santo André tem cumprido seu papel com maestria.

“Valorizar nossa história e patrimônio, difundir nossos atrativos turísticos, além de divulgar nosso amplo calendário de eventos, colaboram de maneira única para atrair cada vez mais investimentos ligados a um setor que, de acordo com o Ministério do Turismo, tem apontado crescimento consistentemente e até recordes em diversos segmentos, como hotelaria, aviação nacional e visitação de pontos e destinos espalhados por nosso rico Brasil. A marca de 1 milhão acessos no site em tão pouco tempo mostra que estamos no caminho certo”, diz Banzato.

Turismo de Santo André – Com seus 748 mil habitantes e sua história de 471 anos, Santo André passou a ter a atividade turística como preponderante em decorrência da ascensão da Vila de Paranapiacaba como patrimônio histórico e ambiental, tombado pelo Condephaat (Estado de São Paulo) em 1987, pelo Iphan (Federal) em 2002 e pelo Comdephaapasa (Municipal) em 2003.

A Vila de Paranapiacaba foi incluída entre os 100 monumentos mais importantes do mundo pelo World Monuments Fund, organização não governamental que atua na área de preservação de sítios históricos.

Dessa forma, tendo a Vila como principal atrativo, outras vocações turísticas altamente relevantes foram sendo desenvolvidas, como a gastronômica, referência na Região Metropolitana de São Paulo, e a do turismo de negócios, contando com uma ampla rede hoteleira preparada para receber trabalhadores, técnicos e especialistas que visitam as inúmeras empresas de alta tecnologia instaladas no local.

Santo André também tem sido considerado o “Polo Gastronômico do ABC”, devido à grande variedade de bares e restaurantes que se instalam na cidade ano a ano, recebendo visitantes de todas as partes da região diariamente.

Desde 2019, o turismo de negócios também vem sendo fortalecido pela atuação do novo Parque Tecnológico de Santo André, que fomenta a inovação na cidade, e pelo programa Turismo Industrial e de Inovação, que realiza visitas guiadas a grandes empresas.

Além disso, o município possui uma série de atrações de lazer, educacionais e religiosas, que a qualificam para o recebimento do título de Município de Interesse Turístico do Estado de São Paulo.

A cidade conta com 11 parques, sendo oito localizados na parte urbana e duas unidades de grande porte situadas em áreas de proteção ambiental: o Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba e o Parque Natural Municipal do Pedroso, este banhado pela Represa Billings, propiciando a possibilidade do turismo ecológico e de aventura.

Como referências do turismo na área educacional, a cidade possui a Sabina – Escola Parque do Conhecimento, com o Planetário Johannes Kepler, um dos mais modernos da América Latina, atraindo milhares de visitantes todos os anos. O município ainda possui mais de dez instituições de ensino superior, dentre elas Universidade Federal do ABC, Senai, Senac, FGV Strong, Fatec e Etec, que atraem visitantes, cientistas e pesquisadores em decorrência dos cursos, eventos e palestras oferecidos por todas estas instituições.

Como não bastassem tantas modalidades turísticas, Santo André também é referência nacional no turismo religioso, em especial por conta do Santuário Nacional da Umbanda, reconhecido em 2019 como patrimônio imaterial do Estado de São Paulo. Trata-se de uma referência nacional e internacional para os seguidores da Umbanda e Candomblé, recebendo anualmente milhares de visitantes de diversas cidades e estados brasileiros.

A cidade ainda tem o benefício de estar em localização privilegiada, no centro da Região Metropolitana de São Paulo, maior mercado consumidor do Brasil, facilmente acessada por transportes públicos (trem e ônibus) e servida diretamente por rodovias como Anchieta e Imigrantes, estando muito próxima ao Rodoanel. Além disso, está próxima do Aeroporto de Congonhas, do aeroporto de Guarulhos e do Porto de Santos.

