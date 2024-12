Santo André exibe documentário sobre a arte na vida da pessoa com deficiência

Nesta sexta feira (13), o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência (CRPD) Alexandre Esteves Francisco – Xande, em Santo André, exibe o documentário “Divergente – A arte na vida da pessoa com deficiência”, às 14h. A entrada é gratuita.

Com direção de Daniel Gregório, o documentário traz histórias de famílias que convivem com a deficiência no seu dia a dia e que através da arte tem aprimorado seus convívios, socialização e priorizado o bem-estar mesmo diante das limitações impostas socialmente.

A produção traz também espaços espalhados pela cidade de Santo André que acolhem e que incluem pessoas com deficiência na linguagem das artes, impactando suas vidas. A fotografia é de Andréa Iseki e a assistência de direção ficou a cargo de Jonathan Well.

CRPD – Promover atividades que possibilitem uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência é uma das ferramentas do Centro de Referência da Pessoa com Deficiência Alexandre Esteves Francisco – Xande, que tem a missão de acolher, orientar e socializar, não só as pessoas com deficiência, mas também de familiares e cuidadores.

O espaço oferece oficina de grafite, de circo, contação de história, jogos educativos, música, confecção de papel reciclado e artesanato. As inscrições estão abertas por tempo indeterminado.

O espaço oferece também curso de Braille e Libras, a Língua Brasileira de Sinais, para pessoas com deficiência, familiares e demais munícipes interessados. Além disso, toda última quinta-feira do mês, o CRPD realiza atividades para os familiares e cuidadores de pessoas com deficiência, promovendo rodas de conversa, acolhimento e ações de cuidado pessoal como manicure, maquiagem ou design de sobrancelha.

O CRPD fica na Rua Carnaúba, 150, na Vila Guiomar, atende pessoas com idade acima de 12 anos com todo tipo de deficiência e acolhe seus familiares. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4433-1987.

Serviço:

Documentário Divergente – A arte na vida da pessoa com deficiência

Data: 13/12 (sexta-feira)

Horário: às 14h

Local: Centro de Referência da Pessoa com Deficiência (CRPD) Alexandre Esteves Francisco – Xande

Endereço: Rua Carnaúba, 150 – Vila Guiomar – Santo André