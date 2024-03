Santo André entrega primeiro trecho da requalificação de vias no centro

As ruas e calçadas do Centro de Santo André começam a ganhar uma cara nova — a prefeitura do município, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, entregou na tarde desta quinta-feira (21) o primeiro trecho de um pacote de requalificação de vias na região. O prefeito Paulo Serra, acompanhado pelo secretário Aparecido Donizeti Pereira, esteve na Avenida José Caballero para dar os detalhes da intervenção no local.

As obras fazem parte de um conjunto financiado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e compõem um projeto de modernização dos corredores de ônibus do município. De acordo com Serra, estas áreas recebem agora um novo padrão de urbanização — com pavimentação nova que inclui piso tátil, rampas, avisos sonoros nos sinais de pedestre, novas paradas de ônibus e intervenções paisagísticas. O trecho que serviu de piloto se estende ao lado do Paço Municipal.

A próxima fase da requalificação segue no mesmo corredor, indo agora para a Rua Coronel Alfredo Fláquer e, em sequência, para os demais corredores de ônibus. Paulo Serra antecipa que a modernização do Centro não vai se limitar à mobilidade: o mês de abril, em que a cidade completa 471 anos, trará obras no calçadão da Oliveira Lima e na Praça do Carmo. No total, um montante no entorno de R$ 200 milhões deve ser investido na região.

Trecho da Avenida José Caballero que passou pela requalificação de vias (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

As intervenções no viário são planejadas para ter o menor impacto possível no tráfego dos veículos, afirma o prefeito. “Preferimos enfrentar estes transtornos, mas resolver os problemas e trazer novos padrões de qualidade e aquilo que há de mais moderno no mundo aqui para Santo André,” declarou o gestor.