Santo André entrega prêmio Excelência em Gestão 2024

Na noite desta quinta-feira (7), mais de 600 pessoas estiveram reunidas no salão de festas do Primeiro de Maio Futebol Clube, no Centro, para acompanhar os resultados da sétima edição do prêmio Santo André Excelência em Gestão. A premiação, que tem como objetivo estimular o empreendedorismo e valorizar a parceria do poder público com a iniciativa privada, reconheceu a qualidade do trabalho desempenhado por 248 empresas da cidade que receberam certificado, e entregou troféu para 52 empreendimentos.

O resultado completo está disponível no Portal do Empreendedor, no link

Durante o evento, também foi realizado o lançamento do “Encontre MEI”, uma plataforma de divulgação gratuita para os micrompreendedores individuais da cidade. A plataforma será uma vitrine para que os MEIs possam divulgar seu trabalho e suas redes por meio do portal do empreendedor da Prefeitura de Santo André.

“Estamos encerrando este ciclo de oito anos da gestão Paulo Serra de maneira muito satisfatória, com os empreendedores muito contentes e motivados para as próximas ações, que serão de continuidade do projeto. Aproveitamos a oportunidade para registrar um agradecimento especial a todos os parceiros, instituições e entidades que não só acreditaram na seriedade do nosso trabalho, mas também se conectaram conosco ajudando e colaborando para o avanço da nossa sociedade”, afirmou o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

O prêmio Santo André Excelência em Gestão é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, em parceria com a Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), Primeiro de Maio Futebol Clube, startup D+P, Sebrae, Senai, TecMobile, Totvs e USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul).

Além de reconhecer os destaques do ano e fomentar o empreendedorismo, o prêmio também tem como objetivo incentivar o empreendedor andreense a melhorar os níveis de competitividade das empresas. Para participar, os empresários precisaram preencher o diagnóstico de “Maturidade Empresarial”, desenvolvido com o apoio metodológico da USCS e da plataforma analítica da startup D+P Soluções Empresariais.

Um total de 172 empresas preencheram o questionário este ano e receberam uma análise detalhada de seus negócios, com informações sobre os seus pontos fortes e onde é preciso melhorar. São as respostas a estas questões que determinam se a empresa será reconhecida em alguma das categorias da premiação, já que a cada questão é atribuída uma pontuação.

As três categorias premiadas com troféu são Mérito Excelência em Gestão, Mérito Médias e Grandes Empresas, além de Mérito em Inovação. As empresas que mais pontuaram, bem como homenageados e parceiros, receberam troféus e as outras ganharam certificados.