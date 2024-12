Santo André entrega obras de drenagem e infraestrutura da Avenida Queirós Filho

A Prefeitura de Santo André finalizou nesta semana obras de drenagem realizadas na Avenida Queirós Filho e adjacências, na Vila América. O término das intervenções é mais uma etapa dos preparativos da cidade para a época mais chuvosa do ano.

Com o objetivo de combater alagamentos na região da bacia do Córrego Guarará em dias de temporais e grande volume d’água, a Prefeitura – por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – realizou intervenções tanto subterrâneas quanto ao nível da rua.

Essas modificações fizeram com que a água, que antes corria superficialmente pelas vias adjacentes e pela própria Avenida Queirós Filho, seja captada e direcionada diretamente ao córrego, minimizando o impacto à região.

“A gente terminou essa importante obra. Além de toda a rede de captação de água de chuva, fizemos asfalto novo, iluminação, e ainda faremos um canteiro-esponja para aumentar a capacidade de drenagem da Vila América. A avenida ficou linda, o que é bom pro comércio, é bom pra todos os moradores daqui, e principalmente na questão da drenagem no combate às enchentes”, destacou o prefeito Paulo Serra em visita à Avenida Queirós Filho.

Essa é mais uma etapa do pacote de intervenções de drenagem anunciadas pela Prefeitura de Santo André, o qual incluem a construção de sete ‘piscininhas’ (ou mini reservatórios) na região da Vila Pires, a substituição das bombas do piscinão da Vila América, aumentando sua capacidade, e o alteamento viário ao redor do reservatório (na região da Praça 14 Bis).

“As obras de ampliação do piscinão da Vila América estão sendo feitas, ampliando em quatro vezes a capacidade do reservatório, mas aqui também faz parte desse grande sistema, porque a água da avenida e da região descia (inundando as áreas mais baixas), mas agora ela vai ser captada e pode ser jogada através do eixo até o Rio Tamanduateí, evitando que essa água vá pro bairro”, emendou o chefe do Executivo andreense.

Foram construídos aproximadamente 342 metros de galerias de microdrenagem – com tubulação de 1.200 mm – novas sarjetas de escoamento, instalação de 30 bocas de lobo e grelhas, além da implantação de 3.440 m² de asfalto.

Além dos prejuízos aos moradores e comerciantes da região, os impactos dos alagamentos na Vila América prejudicam o trânsito e o deslocamento de motoristas que trafegam rumo à região da Vila Luzita, como também tanto nos sentido Mauá quanto Centro de Santo André. Desta maneira, tais obras são fundamentais e tornam a cidade ainda mais resiliente no enfrentamento às mudanças climáticas.