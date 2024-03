Santo André entrega obra de requalificação viária na Avenida José Caballero

A Prefeitura de Santo André finalizou a primeira etapa das obras de requalificação e modernização de vias da região central. As intervenções, realizadas na Avenida José Caballero, integram o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS).

O prefeito Paulo Serra participou da entrega das intervenções nesta quinta-feira (21). “Esta região ganhou um novo padrão de urbanização, com calçadas adequadas, paisagismo e paradas de ônibus, com um novo conceito que implementaremos também em outras vias do Centro”, destacou.

As obras de requalificação da Avenida José Caballero contemplaram a implantação de novos pavimentos, calçadas com piso tátil, rampas de acesso, semáforos de pedestres sonorizados, mobiliários urbanos novos e paisagismo exclusivo, além de viário dedicado e com pavimentação reforçada para a circulação de ônibus.

“Todos os materiais utilizados na melhoria da acessibilidade implementadas nesta primeira etapa contam com altos níveis de qualidade e que obedecem critérios internacionais de mobilidade, proporcionando o uso do espaço público de forma segura e inclusiva”, finalizou o prefeito Paulo Serra.

Nos próximos dias uma nova etapa terá início, desta vez, na Rua Coronel Alfredo Fláquer. O processo de requalificação das vias da região central se estenderá também para as ruas General Glicério, Luís Pinto Fláquer, Siqueira Campos, Coronel Francisco Amaro, além da Avenida Queirós dos Santos, contemplando cinco quilômetros de vias modernizadas.

Todas as intervenções fazem parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Santo André (PMUS), financiado parcialmente pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Com o desenvolvimento deste programa, a Prefeitura de Santo André espera melhorar a trafegabilidade dos ônibus, garantir acesso universal nos quesitos de mobilidade e aprimorar a segurança dos pedestres e motoristas.