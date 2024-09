Santo André entrega nova unidade do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes

A Prefeitura de Santo André inaugurou nesta quinta-feira (5) a oitava unidade do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (Saica) da cidade. O equipamento tem como objetivo acolher crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos incompletos, que estejam em situação de risco e que tenham sido encaminhados por determinação judicial.

O Saica foi criado com a finalidade de proporcionar um ambiente seguro, acolhedor e adequado para crianças e adolescentes que necessitam de proteção e cuidados temporários. Com capacidade para abrigar até 20 pessoas, o serviço busca garantir o bem-estar e o desenvolvimento saudável desses jovens, oferecendo assistência socioeducativa e psicológica durante sua permanência.

Em conformidade com as diretrizes legais e priorizando a segurança dos acolhidos, não é permitida a divulgação do endereço do local. Essa medida visa preservar a privacidade e a integridade dos indivíduos atendidos, mantendo-os resguardados de possíveis exposições indesejadas.

O serviço é conveniado, ou seja, é custeado pelo município e administrado por uma OSC (Organização da Sociedade Civil).