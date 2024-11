Santo André entrega nova Clínica da Família Jardim Marek

Moradores de uma das regiões mais populosas de Santo André, composta por bairros como Jardim Marek, Centreville e Jardim Carla, ganharam nesta sexta-feira (1º) uma unidade de saúde novinha. O prefeito Paulo Serra e o secretário de Saúde, Acacio Miranda, inauguraram a Clínica da Família Jardim Marek, que vai absorver toda a demanda que era atendida pela antiga Unidade de Saúde Centreville, que fica a apenas 600 metros de distância.

Esse é o 55º equipamento de saúde de Santo André entregue ou requalificado dentro dos exigentes padrões do programa Qualisaúde, implementado em 2017, primeiro ano da gestão do prefeito Paulo Serra. Na antiga unidade do Centreville eram atendidas 16 mil pessoas por mês, número que vai subir para 20 mil no novo espaço.

“Final de mandato e continuamos entregando unidade porque o trabalho não para e não vai parar. Aqui é uma unidade muito importante porque vai integrar saúde, esporte e cultura, já que vamos construir um parque anexo a pedido dos moradores e mantivemos o funcionamento do CEU das Artes. Além, claro, da ampliação dos serviços de saúde e a qualidade do equipamento que não deve nada para nenhuma clínica privada”, comentou o prefeito Paulo Serra.

A nova Clínica da Família Jardim Marek conta com 958,7 metros quadrados, quase três vezes mais do que a antiga US Centreville. O número de consultórios médicos passou de 5 para 6 e o de odontologia passou de 2 para 3. Um grande diferencial da nova unidade é a Sala dos Sonhos, espaço preparado para o acolhimento dos pacientes. O investimento total foi de R$ 2,8 milhões.

“Motivo de orgulho para a gestão entregar essa que é a 55ª unidade de saúde reformulada desde 2017, uma reestruturação importante na rede e que impacta diretamente na vida das pessoas. Muito mais qualidade e agilidade no atendimento dos nossos munícipes”, destacou o secretário de Saúde, Acacio Miranda.

A nova unidade vai compartilhar o espaço com o CEU Marek, modelo utilizado na recém-entregue unidade do Jardim Ana Maria. A planta das duas unidades, inclusive, é a mesma. Para deixar o local pronto foram feitas reforma total do prédio, adequações hidráulica e elétrica, execução da estrutura da cobertura, esquadrias metálicas e de madeira, além da revitalização do paisagismo com recursos da administração direta, com mudas fornecidas pelo viveiro municipal.