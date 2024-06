Santo André entrega Clínica da Família Jardim Ana Maria

Os moradores do Jardim Ana Maria, em Santo André, já podem desfrutar de uma unidade de saúde totalmente nova. Foi inaugurada nesta terça-feira (18) a Clínica da Família Jardim Ana Maria, que fica na Praça Venâncio Neto, s/n. O equipamento tem capacidade para realizar 8 mil atendimentos por mês, 60% a mais do que a atual unidade do bairro, que desde 2006 funcionava em imóvel alugado na Rua Otávio Mangabeira, 331, e será desativada.

“Desde que assumimos a prefeitura, em 2017, fizemos questão de equilibrar o investimento em toda a cidade e, com isso, favorecer o segundo subdistrito, onde fica o Jardim Ana Maria, na mesma medida que o Centro expandindo e a região da Vila Luzita. Essa unidade de saúde é aguardada há quase 20 anos pela população e estamos muito felizes de poder tirar do papel”, comentou o prefeito Paulo Serra.

O novo equipamento, que conta com 706 metros quadrados, fica no prédio onde funciona o CEU Ana Maria – o uso será compartilhado. A unidade antiga tinha 200 metros quadrados, e funcionava em imóvel alugado que custava R$ 3 mil mensais aos cofres públicos.

A maior estrutura permitiu ampliação no número de consultórios, que passou de cinco para sete. A capacidade de atendimento da odontologia foi triplicada, já que antes a UBS do Jardim Ana Maria contava com uma cadeira de dentista e agora conta com três. Além disso, o novo equipamento está totalmente informatizado e dentro dos padrões do programa Qualisaúde e conta com salas de observação, procedimento, sutura, coleta, vacina e salas de atividades.

“Essa unidade era muito esperada, a cada vistoria da obra percebemos a emoção dos funcionários que choravam a cada parede que era pintada. Tenho certeza que toda essa energia e vontade de fazer o melhor vai refletir em um ótimo atendimento para a população, em um lugar muito maior e mais bem equipado”, pontuou o secretário de Saúde, Acacio Miranda.

A obra custou R$ 2,2 milhões aos cofres públicos e todo o mobiliário e equipamentos foram bancados pela Uninove, universidade que mantém contrato com o município para estágio de seus estudantes.

“Nós estávamos sonhando com esse dia, como momento em que vamos poder oferecer um atendimento ainda melhor e qualificado para os munícipes que nos procuram. A unidade está linda, ampla, iluminada e não deve nada para nenhum equipamento particular. Os moradores de Santo André e do Jardim Ana Maria mereciam isso. Estou muito feliz”, destacou a gerente da unidade, Danúbia Lopes Branco.

Além de odontologia, a Clínica da Família Jardim Ana Maria conta também com atendimento com médico generalista, pediatra e ginecologista. O horário de funcionamento é das 7h às 17h. Além disso conta com ESF (Equipe de Saúde da Família), equipe multidisciplinar que fazem visita domiciliares nas ruas do entorno da unidade.