Santo André entrega 204 matrículas habitacionais no bairro Camilópolis

A Prefeitura de Santo André realizou neste domingo (25), entrega de 204 escrituras do Conjunto Residencial Camilópolis, atendendo a uma antiga demanda desses moradores. Os documentos, emitidos pelo Cartório de Registro de Imóveis, garantem o título de propriedade e proporcionam segurança jurídica para os munícipes.

Com mais essa entrega, Santo André supera a marca de 11 mil escrituras emitidas pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária e também em parceria com o Programa Cidade Legal, do Governo do Estado.

Alex Cavanha/PSA

O Conjunto Residencial Camilópolis teve sua implantação em uma área particular, de propriedade da Cooperativa Habitacional Nosso Teto, da extinta empresa Paulicoop, e foi construído entre os anos de 1999 e 2001. Este conjunto de apartamentos tem acesso principal pela Rua Taubaté e está a sete quilômetros distante do centro da cidade.

Os moradores têm à disposição uma série de equipamentos públicos urbanos, como escolas de educação infantil, de primeiro grau e segundo grau (Emeief Professora Maria Cecília Dezan Rocha), uma creche (Creche Beth Lobo), além do Centro Educacional de Santo André (Cesa) Vila Sá.

Alex Cavanha/PSA

O bairro possui ainda infraestrutura que inclui rede de distribuição de água, energia elétrica, iluminação pública, rede de esgoto, além de pavimentação com guias, sarjetas, calçadas e sistema de drenagem das águas pluviais. Há ainda coleta de lixo e transporte coletivo municipal.