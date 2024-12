Santo André entrega 150 matrículas no Conjunto Habitacional Jorge Beretta

A Prefeitura de Santo André realizou nesta quarta-feira (4), na creche Edson Felix dos Santos Bigodinho, no Parque Erasmo Assunção, entrega de 150 matrículas para moradores do Conjunto Habitacional Jorge Beretta. As escrituras são emitidas pelo Cartório de Registro de Imóveis e garantem o título de propriedade, além de proporcionar segurança jurídica para os beneficiários.

O evento contou com a participação do prefeito Paulo Serra e do secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Ivo de Lima.

“Já passamos de 12 mil escrituras e vamos continuar produzindo. Lógico que em 2013, 2014, quando vocês tomaram a posse física do imóvel, foi um momento inesquecível e importante, aquele pedaço de terra que a gente pode chamar de nosso. Mas o papel é tão importante quanto a parte física da posse. Porque a partir de hoje, seus filhos, filhas, netos, netas podem dormir mais tranquilos com o título de propriedade”, destacou o prefeito Paulo Serra.

O conjunto foi construído e entregue pela Emhap (Empresa Municipal de Habitação Popular) entre 2013 e 2014, e recebeu moradores de áreas urbanizadas. Desde então as famílias aguardavam o recebimento dos títulos.

Foram regularizados, em convênio firmado entre a Prefeitura de Santo André e a Emhap, no Conjunto Habitacional Jorge Beretta: 38 residências unifamiliares edificadas sobre os lotes individuais, 112 apartamentos, distribuídos em 4 blocos verticalizados, de 7 pavimentos cada.

Contando com 28 unidades habitacionais por bloco, o Conjunto Habitacional Jorge Beretta dispõe de cinco áreas verdes, uma área institucional e sistema viário, totalizando em uma área de 10.771,20 m² e se encontra consolidado e integrado à cidade.

“É um momento muito gratificante e muito esperado. É a segurança que vocês precisavam, parabéns a todos, é mais uma etapa que vocês concluíram”, afirmou o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Ivo de Lima.

Santo André entregou mais de 12 mil escrituras emitidas pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária nos últimos oito anos.