Santo André encerra Feira do Natal Solidário com 4,5 toneladas de alimentos arrecadados

A Feira do Natal Solidário 2023 de Santo André terminou em grande estilo neste domingo (10). E, de quebra, com mais um recorde de arrecadação. Durante os três dias de evento, realizado no estacionamento do Paço Municipal, foram doadas 4,5 toneladas de alimentos não perecíveis para o Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade, em mais uma mostra do comprometimento e do espírito solidário dos andreenses.

Aproximadamente 30 mil pessoas estiveram na Feira do Natal Solidário e aproveitaram o ambiente familiar para desfrutar de boa culinária, variedade de opções de bebidas e, claro, grandes atrações musicais. Depois de Toni Garrido na sexta-feira (8) e KLB no sábado (9), entre outros artistas, o talentoso Rodrigo Teaser encerrou a programação neste domingo com um show espetacular em homenagem a Michael Jackson.

O intérprete do rei do pop emocionou e fez os presentes cantarem e dançarem com sucessos inesquecíveis como “Beat It”, “Billie Jean”, “Thriller”, “Smooth Criminal” e muitos outros – um tributo em forma de espetáculo para o público. E antes de Rodrigo Teaser personificar Michael Jackson no palco andreense, passaram por ali neste domingo os DJs Rodrigo Silva, Domenico Gato e Kleber Barry, além de Vanilla Bay e Tony Coleman feat. Igor Prado.

“A gente já tinha ideia de que seria o maior Natal da história da cidade, não só pela Feira, mas por tudo. Estamos muito felizes. Apesar do tempo não ter sido tão convidativo, como é evento solidário tradicional as pessoas vieram e participaram, ajudando quem mais precisa. E as entidades também conseguiram vender seus produtos, que ajuda muito no dia a dia delas. Então expectativa cumprida, um sucesso”, exaltou o prefeito Paulo Serra.

“A arrecadação do domingo foi maior que o de sexta e sábado, então a gente vê o engajamento das pessoas e temos muito a agradecer por isso, porque nos motiva a continuar trabalhando, fazer mais ‘natais solidários’ na cidade e, acima de tudo, criar bom impacto nas pessoas que precisam neste Natal”, completou a primeira-dama Ana Carolina Serra.

Todo o montante arrecadado será repassado ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade, o qual conta com 123 entidades assistenciais cadastradas que auxiliam aproximadamente 50 mil pessoas em situação de vulnerabilidade.

“As entidades querem sempre mais, pedem que a gente invente novas datas e faça outros festivais, porque para eles é um resultado muito positivo, têm tanto a contribuição de tudo o que vendem aqui, que fica para eles e pode mantê-los por bom período do ano, quanto também a arrecadação dos alimentos que depois são distribuídos. Então eles só têm a agradecer e a gente fica feliz em poder ajudá-los”, disse a presidente do Núcleo de Inovação Social e do Fundo Social de Solidariedade, Ana Claudia de Fabris.

Em paralelo à Feira do Natal Solidário seguirão na ativa até dia 24 de dezembro as atrações do Paço Encantado, ao lado do espelho d’água, na esplanada dos três poderes andreenses. A estrutura de acesso gratuito permanecerá montada com carrossel, roda gigante, fábrica de bonecos de neve (com participação mediante inscrição no site www.santoandrenatalsolidario.com.br; somente para crianças até 12 anos e moradoras de Santo André), árvore de Natal de 22 metros de altura, Ursolino gigante, neve artificial e praça de alimentação.

Com as 4,5 toneladas de alimentos arrecadados na Feira do Natal Solidário e as 6,2 toneladas já doadas entre 1º e 6 de dezembro em outros eventos (como as atrações do Paço Encantado e o Show Sonhando com o Mickey), Santo André alcança 10,7 toneladas de não perecíveis. O ‘solidômetro’, que faz a contagem das doações, bem como todas as informações referentes às atrações deste mês de dezembro pela cidade, estão no site www.santoandrenatalsolidario.com.br.

Outras atrações – A programação do Natal Solidário 2023 ainda conta com Trenó Natalino itinerante, que passará por todas as regiões da cidade até dia 23 (das 14h às 20h), com presença do Bom Velhinho, as noeletes e os elfos. Já no Parque Celso Daniel, também até o dia 23, estão montadas as estruturas da Vila de Natal e a Casa do Papai Noel, nas quais os visitantes podem tirar fotos e sentem-se transportados para a Lapônia.

O Natal Solidário 2023 é uma apresentação da Coop, com patrocínio da Aesa, Living, Patriani e Sabesp, e copatrocínio de LGBS, Terracom, Grand Plaza Shopping e OSSEL Assistência.