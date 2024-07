Santo André empata com Minas Tênis Clube e mantém sequência invicta na LNF

Pela 13ª rodada da LNF, o Santo André recebeu o Minas Tênis Clube no Ginásio Noemia Assunção e conquistou um ponto após empatar em 3 a 3. A equipe andreense buscou o empate no placar duas vezes, com gols de Mendes, Israel e Xaropinho.

Com esse empate, a equipe do ABC Paulista se consolidou na 18ª posição com 13 pontos, apenas dois a menos da zona de classificação para os playoffs. Vale destacar que o Santo André vem em uma sequência invicta de 6 jogos, sendo 4 pela LNF. Com isso, a equipe comandada por Douglinhas já mira a classificação como próxima meta.

A partida começou equilibrada, mas os visitantes foram para o intervalo vencendo por 2 a 1. No segundo tempo, os visitantes ampliaram o placar para 3 a 1, mas logo em seguida, Mendes diminuiu para 3 a 2. No final da partida, após Xaropinho carregar e finalizar de meia distância, o empate em 3 a 3 foi concretizado.

Próximos Confrontos:

O Santo André enfrenta uma sequência de jogos cruciais para suas aspirações na competição. Os próximos confrontos incluem o Marreco, fora de casa, no dia 9 de julho, e a Assoeva, em casa, no dia 15 de julho. Esses jogos serão fundamentais para as ambições da equipe andreense na temporada da Liga Nacional de Futsal.