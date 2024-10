Santo André emite alerta para previsão de fortes chuvas e ventos

O Departamento de Proteção e Defesa Civil da Prefeitura de Santo André emitiu alerta para os munícipes para previsão da passagem de uma frente fria sobre a cidade entre sexta-feira (18) e domingo (20), que pode provocar eventos meteorológicos que necessitam de atenção – assim como aconteceu na sexta da semana passada (11).

Entre as possibilidades estão chuvas fortes, raios, ventos intensos e granizo em pontos isolados. Consequentemente, o comunicado aponta eventuais deslizamentos, enchentes e alagamentos em áreas vulneráveis. Sendo assim, o Departamento de Proteção e Defesa Civil indica que a população evite locais sujeitos a inundações e fique longe de estruturas instáveis, como árvores.

Alex Cavanha/PSA

“Há uma previsão das Defesas Civis aqui do Estado de São Paulo de um alto volume de chuva, também com fortes ventos, entre sexta-feira e domingo. Existe realmente essa previsão e a gente espera que ela não se confirme, mas é importante a gente adotar medidas de precaução tanto pessoais, cada um em sua casa, tomando todas as medidas de segurança, e tranquilizar vocês, porque todas as secretarias já estão mobilizadas para, caso ocorra, o quanto antes a cidade voltar à normalidade”, ressaltou o prefeito Paulo Serra.

Em caso de emergência, sugere-se acionar a Defesa Civil, por meio do telefone 199, o Corpo de Bombeiros, no 193, ou o Samu, no 192.

Alex Cavanha/PSA

O Departamento de Proteção e Defesa Civil conta ainda com um canal de comunicação no WhatsApp, por meio do qual envia alertas à população e outros informes: https://chat.whatsapp.com/KNqdTY39oB0DEhHfdNdq0L

Dicas do que fazer antes e durante uma tempestade:

O que fazer antes da tempestade:

• Conheça o risco da sua região para tempestades. Na maioria dos lugares, elas podem ocorrer durante todo o ano e a qualquer hora;

• Conclua construções mal-acabadas;

• Evite cobrir edificações com telhas de zinco, pois são danificadas mais facilmente pelas chuvas;

• Faça manutenção no madeiramento do telhado, para não ocorrer destelhamento em razão de chuvas;

• Considere comprar pára-raios ou um sistema contra raios para proteger sua casa, eletrodomésticos e dispositivos eletrônicos;

• Preste atenção aos boletins meteorológicos e avisos de tempestades. Esteja pronto para alterar seus planos e, se necessário, estar perto de abrigo;

• Ao ser noticiado sobre chuva de granizo, deixe o veículo em local coberto, para evitar danos na lataria e nos vidros;

• Durante esses eventos, podem ocorrer congestionamentos no trânsito, alagamentos, quedas de árvores, interrupção na rede elétrica, destelhamentos e danos às plantações.



O que fazer durante a tempestade:

• Ao aviso de tempestade ou ao escutar trovões, abrigue-se imediatamente em uma edificação ou veículo, permanecendo longe de janelas, tomadas e materiais metálicos e evitando árvores ou coberturas metálicas frágeis;

• Ao notar rachaduras e trincas no telhado, saia imediatamente;

• Desconecte aparelhos eletrônicos das tomadas;

• Não utilize aparelhos conectados às fiações telefônica e elétrica;

• Se estiver em qualquer área aberta, como praia, piscina, estacionamento e campo de futebol, saia imediatamente;

• Mantenha distância de objetos altos e isolados, como árvores, postes, antenas e caixas d’água;

• Afaste-se de objetos metálicos grandes e expostos, como tratores, escadas, cercas de arame etc.;

• Não solte pipas e não carregue objetos como canos e varas;

• Evite dirigir e andar de bicicleta, motocicleta ou a cavalo;

• Quando dirigindo sob chuva, evite passar e estacionar perto de cabos elétricos, torres de transmissão, outdoors, andaimes, escadas e outras estruturas que não pareçam seguras.