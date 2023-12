Santo André é vencedora do Prêmio Nacional do Turismo 2023

A cidade de Santo André ficou em primeiro lugar no “Prêmio Nacional do Turismo 2023: o Turismo Transformando Vidas”, promovido pelo Ministério do Turismo, na categoria Destaques – Valorização do Patrimônio Natural no Turismo. O resultado foi divulgado neste sábado (16), em cerimônia realizada em Brasília.

O evento contou com a presença dos secretários do Meio Ambiente, Fabio Picarelli, e de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato, além do secretário adjunto de Meio Ambiente, Alexandre Audino.

“A expressiva premiação é reconhecimento do Ministério do Turismo para todo o esforço da nossa equipe para o desenvolvimento da Vila de Paranapiacaba, que agora contará com mais 12 monitores ambientais que estão aptos a preservar a localidade e, ao mesmo tempo, mostrá-la para os turistas do país e do mundo“, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli.

O Prêmio Nacional do Turismo 2023 tem como objetivo promover o reconhecimento de quem faz o turismo brasileiro crescer e se fortalecer como um dos segmentos econômicos com maior potencial para geração de emprego e renda no Brasil, bem como para promoção da inclusão social e da sustentabilidade ambiental.

“O reconhecimento do Ministério do Turismo de mais uma ação sustentável da gestão Paulo Serra comprova que estamos no caminho certo. Importante mola propulsora para a geração de emprego e renda, ações concretas de fomento ao turismo são capazes de transformar nossa cidade, nosso Estado e nosso Brasil”, disse o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

Além do reconhecimento, a premiação pretende fazer com que tais iniciativas sejam disseminadas e replicadas em outros destinos brasileiros, como forma de contribuir para melhorar as condições do turismo em seus territórios. Para o Ministério do Turismo, o prêmio gera engajamento e atuação em benefício do desenvolvimento do setor no Brasil.

Na edição de 2023, foram premiadas ações em duas categorias: Iniciativas em Destaque e Profissionais de Destaque. Santo André ficou em primeiro lugar na categoria Iniciativas em Destaque, dentro da subcategoria Valorização do Patrimônio Natural no Turismo com a iniciativa “Parcerias para o turismo sustentável na Vila de Paranapiacaba – projeto Caeté e Termo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura de Santo André e a Fundação Florestal do Estado de São Paulo”. Também concorreram os projetos “Empreendimento Turístico Buraco das Araras”, do município de Jardins, no Mato Grosso do Sul, e “Parques Paraná”, da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Estado do Paraná.

De um total de 471 propostas inscritas, 410 foram selecionadas para a segunda fase. Deste total, 304 foram classificadas como Iniciativas em Destaque e 106 como Profissionais de Destaque”[.

Projeto Caeté – A iniciativa premiada oferece formação ecoprofissional a jovens de Paranapiacaba e o fortalecimento de suas identidades pessoais e capacidades, enquanto busca a ampliação de perspectivas de atuação profissional na própria vila e a formação de uma geração que se valorize e mantenha viva a história e o rico patrimônio do local.

Foram formados jovens com idade entre 14 e 21 anos da rede municipal de ensino, para atuar no ecomercado de trabalho como monitores ambientais ou nas áreas da agroecologia e produção artesanal sustentável (agroindústria artesanal, consumo, resíduos sólidos e arte). Um total de 52 jovens foram inscritos no projeto.

A iniciativa foi uma realização do Instituto SIADES, financiada pelo Fundo Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental (Fumgesan), e do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (Semasa), contando com a parceria da Rede do Programa de Jovens – Meio Ambiente e Integração Social (PJ-MAIS) da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo (RBCV-CSP).

O projeto inscrito pela Prefeitura de Santo André no prêmio incluiu o protocolo de intenções celebrado entre o município e a Fundação Florestal do Estado de São Paulo, para viabilizar um Termo de Cooperação Técnica para implementar ações conjuntas de gestão de três unidades de conservação: Parque Nacional Municipal Nascentes de Paranapiacaba (PNMNP), Núcleo Itutinga-Pilões do Parque Estadual Serra do Mar (PESM – NIP) e Rede Paulista de Bambus (REBASP).

Fundação Florestal – O termo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Santo André e a Fundação Florestal teve como foco a recuperação e reabertura da trilha da Pedra Lisa, que se inicia no Parque Nascentes de Paranapiacaba (PNMNP) e termina no Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Itutinga Pilões (PESM-NIP) e que estava fechada desde 2004. Bem como a reabertura da Trilha Escondida para visitação. Além de ações conjuntas para análise técnica das de compensações ambientais, com benefício para as áreas protegidas do entorno da Vila de Paranapiacaba.

O cadastramento de novos monitores ambientais pela Fundação Florestal, moradores do entorno da Vila de Paranapiacaba, para o exercício da atividade de monitoria ambiental nas trilhas do Poço Formoso, Mirante, Cachoeira Escondida e Pedra Lisa, inseridas no PESM-NIP e com acesso pela Vila de Paranapiacaba.

A esta ação soma-se ainda o recebimento de cadeiras de roda adaptadas para trilhas, por meio de doação do Governo de São Paulo e treinamento da Fundação Florestal para funcionários e monitores ambientais da Prefeitura de Santo André e do PESM-NIP para uso dos equipamentos.

Sustentabilidade – Santo André não tem medido esforços nas questões ambientais e tem adotado estratégias para proteger o meio ambiente e contribuir para um futuro sustentável, compartilhando experiências, aprendendo com outros líderes e colaborando para construir juntos um futuro mais sustentável.

As ações realizadas pela Prefeitura de Santo André voltadas ao desenvolvimento sustentável e à resiliência sobre as alterações do clima foram o tema de palestra do prefeito Paulo Serra na COP28, a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro.

Santo André também foi um dos destaques da etapa nacional do prêmio Band Cidades Excelentes entregue dia 11 de dezembro, em Brasília. A cidade ficou entre as três finalistas na categoria “sustentabilidade” entre os municípios com mais de 100 mil habitantes. As ações da Prefeitura de Santo André voltadas ao desenvolvimento sustentável já tinham sido reconhecidas no dia 12 de novembro, quando a cidade foi a vencedora da etapa estadual da premiação, na mesma categoria.

Entre as iniciativas que levaram Santo André a ganhar o prêmio na etapa estadual e ser finalista na fase nacional está o Moeda Verde, realizado pelo Fundo Social de Solidariedade e pelo Semasa. O programa, que troca recicláveis por hortifrúti, completa seis anos de existência neste mês beneficiando 26 comunidades. Desde 2017, mais de 1,3 mil toneladas de resíduos foram recolhidas e aproximadamente 260 toneladas de alimentos foram entregues.

Outra ação em destaque é o projeto de instalação do complexo de usinas fotovoltaicas, realizado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. As obras estão em andamento e resultarão na geração de energia limpa, além de economia na conta de luz de prédios públicos.