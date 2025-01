Santo André é surpreendido e perde para o Votuporanguense pela A2

Na tarde desta quarta-feira (29), o Votuporanguense alcançou sua primeira vitória na Série A2 do Campeonato Paulista ao derrotar o Santo André pelo placar de 3 a 1, em duelo disputado no Estádio Bruno José Daniel. Após iniciar a partida em desvantagem, com um belo gol de Nelsinho que abriu o marcador para o Ramalhão, a equipe da casa não conseguiu manter a vantagem e viu o CAV reagir com determinação.

Com este resultado, a Pantera soma agora quatro pontos na competição, ocupando a 15ª posição na tabela, embora ainda permaneça na zona de rebaixamento. O time pode retornar à lanterna caso o Grêmio Prudente consiga pontuar. O Santo André, por sua vez, também permanece com quatro pontos, mas está em 12º lugar devido à vantagem no saldo de gols.

Ambas as equipes já se preparam para seus próximos desafios no campeonato, programados para este fim de semana. O Votuporanguense enfrentará o Capivariano no sábado, às 18h, na Arena Plínio Marin, enquanto o Santo André visitará o XV de Piracicaba no domingo, também às 18h.

Como foi o jogo?

O confronto começou a todo vapor e logo aos dois minutos, Nelsinho deu uma demonstração de habilidade ao marcar um golaço de fora da área, colocando o Santo André à frente no placar. No entanto, a reação do Votuporanguense foi rápida. Aos 11 minutos, após um tumulto na área adversária, Bala igualou o marcador com um chute preciso de canhota.

O jogo seguiu com emoções intensas e aos 31 minutos, uma saída errada do goleiro Luiz Carlos quase resultou em um novo gol para os mandantes, mas Alexiel não conseguiu finalizar com precisão. Quatro minutos depois, o CAV teve uma grande oportunidade de virar a partida quando Frank finalizou, mas Reinaldo fez uma defesa importante.

Porém, aos 37 minutos, o Votuporanguense não desperdiçou sua chance. Após uma jogada aérea bem executada, Borech subiu mais alto que a defesa adversária e marcou de cabeça, estabelecendo 2 a 1 para os visitantes.

No segundo tempo, os visitantes continuaram pressionando e chegaram perto de aumentar a vantagem aos 19 minutos, mas Jefinho não converteu sua finalização. A resposta veio dez minutos depois: Derick aproveitou um erro na saída de bola do goleiro Reinaldo e acertou um potente chute de fora da área que selou o triunfo do Votuporanguense em 3 a 1. Apesar das tentativas finais do Santo André para reagir na partida, o resultado permaneceu inalterado até o apito final.