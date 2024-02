Santo André e Sehal promovem curso gratuito para garçom e garçonete

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito para garçom e garçonete promovido pelo Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), em parceria com a Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego e da Escola de Ouro Andreense. A iniciativa tem como objetivo preparar profissionais para atender ao segmento gastronômico, que tem crescido de maneira significativa na cidade.

As aulas serão realizadas na sede do Sehal (Rua Laura, 214, Vila Bastos), de 26 a 28 de fevereiro e de 4 a 7 de março, das 9h às 12h, totalizando uma carga horária de 24 horas. Para participar é preciso ter cursado o ensino fundamental ou ser alfabetizado. As inscrições devem ser feitas no site do Sehal (www.sehal.com.br)

“É muito importante destacar que a parceria com o Sehal, bem como com entidades como Sebrae e Senac, tem sido fundamental para a concretização de um dos principais pilares da nossa política de desenvolvimento econômico, que é a qualificação de mão de obra. No segmento gastronômico, onde Santo André está assumindo posição de polo regional, a procura por profissionais está em franco crescimento. Praticamente todos os alunos de cursos nesta área têm saído contratados devido à alta demanda por trabalhadores qualificados”, afirma o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

O sócio-proprietário do Boteco Maria, Fonte Leone e B Factory Hamburgueria, José Miranda, reforça que cursos como este são importantes, porque a dificuldade de contratação de mão de obra é uma realidade, principalmente com o crescimento do setor de gastronomia na cidade.

“Tem muita oferta de emprego. Mas nossa maior dificuldade hoje está em oferecer o treinamento, porque os candidatos à vaga chegam muito crus. A gente acaba tendo de treinar bastante para poder oferecer o serviço de excelência que queremos proporcionar ao cliente”, explica Miranda.

A proximidade de trabalho conjunto entre a Secretaria de Desenvolvimento, a Escola de Ouro e o Sehal rendeu bons frutos no ano de 2023 e renderá ainda mais neste ano. Em 2023, foram capacitadas 112 pessoas em duas turmas do curso de hambúrguer gourmet e duas do curso de comida de boteco, além do workshop de preparo de ceviche.

Para este ano estão previstos cursos de saladeira, qualidade no atendimento, auxiliar de cozinha, curso básico de pizzaiolo e curso de hostess. As inscrições serão abertas no decorrer do ano.

Investimentos – Santo André recebeu no ano passado investimentos da ordem de R$ 10,3 milhões no setor gastronômico, aporte que resultou na geração de mais de 350 empregos diretos e indiretos. No período, a cidade recebeu uma unidade do Bardalino, uma da franquia Italian Food, uma loja da padaria gourmet do Rio de Janeiro Nema, e ainda o espaço gastronômico Figueiras 868, além do restaurante Fazenda Macaxeira.

Nos últimos três anos, o segmento recebeu investimentos totais, informados à Prefeitura, de cerca de R$ 21 milhões que foram responsáveis pela criação de 800 empregos diretos e indiretos.